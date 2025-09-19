Cresc tensiunile în coaliție pe tema „demisiei” lui Bolojan. „PSD nu este de natură să arate mușchii pentru picarea unui guvern”

Liberalii au venit cu o replică, după ce primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat vineri, 19 septembrie, că, dacă premierul își dă demisia, nu va fi nicio criză în coaliție, pentru că există un protocol semnat, iar PNL va fi invitat să desemneze imediat un prim-ministru.

Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, a declarat, la Digi24, că declarațiile Liei Olguța Vasilescu, lider în PSD și primar al Craiovei, privind o posibilă demisie a premierului Ilie Bolojan, au legătură „exclusiv cu ceea ce se întâmplă în interiorul PSD”.

„Se înscrie în aceeași notă de agitație pe care PSD-ul o propagă de câteva săptămâni. Are legătură exclusiv cu ceea ce se întâmplă în interiorul PSD. Este singurul partid care n-a avut alegeri interne. Vrem să știm și noi când va avea loc acest congres.

Eu nu știu dacă doamna Vasilescu va candida la președinția PSD, deși există zvonuri că încearcă să candideze sau că se gândește să candideze la președinția PSD. Aceste atacuri la adresa prim-ministrului au legătură cu acest tip de ipocrizie pe care PSD îl propagă în spațiul public. PSD a fost parte din toate deciziile coaliției de guvernare, inclusiv pe pachetul 1 de reforme, pachet pe care încearcă să-l modifice în momentul de față. Este un tip de manipulare nu doar față de propriul activ de partid, ci și față de alegători.

Noi considerăm că acest tip de a încerca să păcălești oamenii nu mai funcționează la nivelul anului 2025. Doamna Vasilescu cred că n-a înțeles că această reformă a administrației nu este despre tăieri. Discuția nu se concentrează doar pe reduceri de personal, ci și pe un stat eficient.

Doamna Vasilescu este primar de municipiu, reședință de județ al Craiovei, în județul Dolj, nu este membru al Parlamentului. Doamna Vasilescu nu are cum să pice niciun guvern, nici direct, nici indirect. PSD nu este de natură să arate mușchii pentru picarea unui guvern de coaliție în care PSD are cel mai mare număr de parlamentari”, a declarat Alexandru Muraru.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan a fost cel care a anunțat că, dacă nu se face așa cum dorește el reforma administrației, își dă demisia, ea arătând că nu o să se facă așa cum a spus, cel puțin până acum. Vasilescu a ținut să precizeze că nu va fi nicio criză în coaliție, în cazul unei demisii, pentru că există un protocol semnat, iar PNL va fi invitat să desemneze imediat un prim-ministru. Potrivit primarului, procedurile pot să dureze 3-5 zile.

”Nu e în regulă ce face domnul Bolojan. Mai multă flexibilitate, este într-o coaliție în care trebuie să înțeleagă că partidul care are aproape jumătate din numărul de parlamentari din coaliție este PSD-ul. (..) Nu putem să lăsăm să distrugem ceva ce mâine nu știu dacă mai putem să refacem”, a spus Lia Olguța Vasilescu la Digi24. Întrebată ce va face PSD dacă Ilie Bolojan va continua cu această reformă a administrației, primarul Craiovei a spus: ”Nu PSD trebuie să facă, domnul Bolojan trebuie să facă ceva. Domnul Bolojan a anunțat că, dacă nu se face așa cum trebuie, își dă demisia. N-o să se facă așa cum a spus, cel puțin până acum. A, că putem să ajungem la o înțelegere și modificările noastre pe acest pachet de lege să fie acceptate, să se ajungă la același rezultat, dar pe cu totul alte căi, prin cu totul alte modalități, e o altă discuție”.

Lia Olguța Vasilescu a precizat: ”Noi, politicienii, trebuie să fim foarte bine cu picioarele înfipte în pământ. Nu trebuie să avem rolul ăsta mesianic, nu se poate fără noi, numai noi le știm pe toate. Nu. Politica este arta compromisului. Și, până la urmă, ce ne interesează? Să iasă ceva bun din toată povestea asta, atât cât se poate. Păi și de ce nu facem treaba asta?”.

”Nu îl invită nimeni, dumnealui a spus că pleacă. Noi nu o să ne opunem. E o altă discuție”, a mai declarat Olguța Vasilescu, despre afirmația premierului că își pune mandatul pe masă.

”Noi nu vrem să aruncăm România în criză. Noi nu vrem să plece Ilie Bolojan. Vrem doar să găsim mai multă flexibilitate pe niște lucruri care sunt de bun simț, până la urmă, și pe care ni le dorim să le facem bine. Dacă, totuși, domnul Ilie Bolojan va alege să-și dea demisia, nu va fi nicio criză în coaliție pentru că este un protocol semnat; un an și jumătate este PNL-ul cel care desemnează prim-ministru, deci PNL-ul va fi invitat să-și desemneze imediat un prim-ministru care să își asume responsabilitatea guvernării. Deci nu văd nicio criză politică”, a menționat primarul Craiovei.

Lia Olguța Vasilescu a menționat că ”Guvernul se poate face imediat. Guvernul rămâne același, doar prim-ministrul nu se schimbă”, a mai spus Olguța Vasilescu, arătând că procedurile pot să dureze 3 zile, 5 zile.

