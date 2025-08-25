De ce a decis PSD brusc că revine la ședințele de coaliție și ce rol a avut ultimele sondaje de opinie: „Încep să viseze la victorie, la recuperări electorale”

După o perioadă de „grevă” guvernamentală, PSD a decis luni, 25 august, în forurile statutare, să revină la ședințele de coaliție pentru a discuta despre Pachetul 2 de măsuri fiscale pe care Guvernul Bolojan ar urma să-l adopte prin asumarea răspunderii. Liderul interimar al social-democraților, Sorin Grindeanu, a afirmat că PSD încă nu este convins de proiecțiile făcute pe măsurile fiscale din noul pachet.

”Greva” PSD a început după discuțiile aprinse cu partenerii de la USR privind organizarea funeraliilor de stat pentru fostul președinte Ion Iliescu, social-democrații considerând că partidul condus de Dominic Fritz nu a dat dovadă de maturitate politică, ci mai degrabă de lipsă de respect atunci când a boicotat funeraliile.

La această nemulțumire, desigur, s-au mai adăugat și discuțiile legate de stoparea unor investiții din programul Anghel Saligny și din fondurile PNRR, pe care PSD nu este dispus să le accepte fără o analiză proiect cu proiect.

PSD a tot amenințat cu ruperea coaliției, ca ultimă soluție în cazul în care nu sunt luați în seamă în coaliție, iar ultima amenințare a venit chiar luni, când Grindeanu a spus că o alianță electorală între PNL și USR la București ar putea duce la ruptură în interiorul Guvernării. Pe lângă asta, social-democrații se contrează cu USR pe marginea datei alegerilor. PSD vrea alegeri în primăvară, în timp ce USR le vrea în noiembrie anul acesta.

Revenirea PSD la masa coaliției este inexplicabilă, în contextul în care dinamica dintre parteneri nu s-a schimbat în niciun fel, din contră, situația s-a înrăutățit, iar USR nu a dat semne că regretă atitudinea de la moartea lui Iliescu. Totodată, discuțiile legate de măsurile fiscale nu au înaintat.

Un singur lucru s-a schimbat, însă. Ultimele două sondaje, primul realizat de CURS, iar al doilea realizat de INSCOP la comanda PNL l-au dat pe Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, pe primul loc în cursa pentru Capitală, iar polul suveranist undeva mai în spate, iar politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că asta i-ar fi putut determina să revină la gânduri mai bune.

„Ori au încheiat perioada de calcule și se pregătesc pentru congres, chiar dacă nu au anunțat încă data oficială, ori după apariția unor sondaje încurajatoare privind Bucureștiul, vor să pornească în această direcție. Sondaje încurajatoare pentru Băluță, nu pentru doamna Firea, care n-a fost măsurată”, subliniază politologul într-o intervenție pentru Ziare.com.

Acesta înclină să creadă că mai degrabă problema alegerilor i-a făcut să revină la ședințele de coaliție.

În plus, social-democrații nu ar vrea să fie considerați responsabili de încetinirea reformelor lui Bolojan, mai afirmă acesta.

Cristian Pîrvulescu spune că nu înțelege exact de ce PSD iese din „greva” guvernamentală, în contextul în care conflictul legat de funeraliile fostului președinte Ion Iliescu nu s-a stins încă.

„Pot considera eventual un fel de scuze declarațiile fostului președinte și posibilului candidat USR Cătălin Drulă, care a vorbit de bine coaliția și a făcut o serie de declarații care lăsau să se înțeleagă că guvernarea merge perfect, relațiile sunt extraordinare și că este doar o problemă de moment”, adaugă el.

Politologul spune că din toată această ecuație PSD iese în pierdere, chiar dacă în sondajele de opinie pare să fi recuperat din voturile pierdute, dar tot este la jumătate din voturile AUR. „Vor să se pregătească pentru campanie, eventual încep să viseze la victorie, recuperări electorale, sondajele indicând că și Simion și Anca Alexandrescu nu au nicio șansă în București”, completează politologul.

Decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA spune că Daniel Băluță, primarul sectorului, nu ar avea niciun motiv să părăsească o primărie și să intre într-o aventură care-i poate fi fatală din punct de vedere politic.

PSD revine la masa coaliției

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că PSD a votat în unanimitate, în ședință, să revină la ședințele coaliției pentru a discuta exclusiv despre restanțele pe care le au în Pachetul 2, referitoare la măsuri fiscale și la cele din domeniul administrației. Despre angajarea răspunderii în Parlament, pe pachetul 2, Grindeanu a precizat că nu poate să meargă un guvern cu o formă de angajare a unui pachet nediscutat în coaliție.

Întrebat dacă, în momentul de față, mai este vorba de angajarea răspunderii sau dacă aceste legi trebuie să treacă prin Parlament, Grindeanu a răspuns: „Și o angajare a răspunderii înseamnă un consens în coaliție. Nu poate un guvern de coaliție să meargă cu o formă de angajare a unui pachet nediscutat în coaliție. Dacă depășim fazele de care aminteam – restanțele de la Ministerul Finanțelor și de la Ministerul Dezvoltării –, nu văd o problemă.”

Tot luni, întrebat despre scenariul unei înțelegeri PNL-USR la Capitală, președintele interimar al PSD a spus: ”Ar însemna că PSD-ul este într-o formă de izolare în această coaliție, ceea ce... măcar să știm cum stăm”.

Întrebat dacă s-ar rupe coaliția, în acest caz, Grindeanu a spus: ”Sunt șanse foarte mari”.

Ultimele sondaje îl dă favorit pe Daniel Băluță

Un sondaj CURS publicat duminică, 24 august, arată că Daniel Băluță (PSD) este favorit pentru Primăria Capitalei, urmat de Cătălin Drulă (USR). Pe locul trei, la egalitate, sunt Ciprian Ciucu (PNL) și Cristian Popescu Piedone (PUSL).

Sondajul CURS arată astfel:

Daniel Băluță (PSD) – 24%

Cătălin Drulă (USR) – 20%

Ciprian Ciucu (PNL) – 11%

Cristian Popescu Piedone (PUSL) – 11%.

În clasament mai urmează Anca Alexandrescu – 9%, Octavian Berceanu (REPER) – 7%, Mihai Enache (AUR) – 6% și Diana Șoșoacă (SOS) – 5%.

PNL a dat replica cu un alt sondaj realizat de INSCOP în care Daniel Băluță este în continuare pe primul loc, dar urma de Ciprian Ciucu, primarul PNL al Sectorului 6.

Sondajul INSCOP arată astfel:

Daniel Băluță - 26,2%

Ciprian Ciucu - 23,8%

Anca Alexandrescu - 21,2%

Cătălin Drulă - 18,4%

Ana Ciceală - 8,5%

