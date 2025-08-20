PSD tulbură din nou apele din coaliția de guvernare și își acuză partenerii că blochează reformele: "USR nu face nimic!"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 20 August 2025, ora 14:24
168 citiri
PSD tulbură din nou apele din coaliția de guvernare și își acuză partenerii că blochează reformele: "USR nu face nimic!"
PSD acuză USR că nu face nimic în coaliție FOTO PSD

PSD îşi acuză partenerii de coaliţie de la USR că blochează reformele şi nu livrează proiecte importante, precum Pachetul de stimulare economică, în timp ce social-democraţii susţin că lucrează la principalele iniţiative legislative anunţate de Guvernul Bolojan. În replică la criticile că nu participă la şedinţele coaliţiei, PSD afirmă că singurul lucru pe care îl blochează sunt discuţiile despre funcţii.

PSD mai acuză faptul că nu s-a lucrat la Pachetul de stimulare economică, proiect ce ar fi trebuit deja să fie elaborat de Ministerul Economiei, condus de USR.

”În vreme ce reprezentanţii PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunţate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic! Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la şedinţele Coaliţiei!”, spune PSD într-o postare pe Facebook.

Social-democraţii precizează că românii pot singuri trage concluziile, adăugând că ”PSD este cel care contribuie la reforme şi lucrează la ele”.

PSD prezintă şi o listă cu reforme: Pachetul privitor la tăierea privilegiilor, elaborat de Secretariatul General al Guvernului, condus de PSD; Reforma pensiilor speciale, proiect elaborat de Ministerul Muncii, condus de PSD; Reforma în sănătate, proiect elaborat de Ministerul Sănătăţii, condus de PSD; Combaterea evaziunii fiscale, proiect elaborat de Ministerul Justiţiei, condus de PSD; Reforma administraţiei locale şi centrale, proiect elaborat de Ministerul Dezvoltării, condus de UDMR, cu amendamente depuse de PSD, UNCJR - Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi AMR – Asociaţia Municipiilor din România; Pachetul fiscal, proiect elaborat de Ministerul Finanţelor, condus de PNL, cu amendamente depuse de PSD; Pachetul de stimulare economică, proiect ce ar fi trebuit deja să fie elaborat de Ministerul Economiei, condus de USR - la care NU s-a lucrat.

”PSD a anunţat deja că va prezenta public soluţiile pentru a sprijini mediul privat în această perioadă dificilă. Singurul lucru pe care PSD îl blochează este discuţia despre funcţii”, menţionează PSD.

Neînțelegerile dintre PSD și USR, la capitolul „împărțirea” funcțiilor de prefect și subprefect. „Nu am intrat pentru funcții, ci să reparăm situația.”
Neînțelegerile dintre PSD și USR, la capitolul „împărțirea” funcțiilor de prefect și subprefect. „Nu am intrat pentru funcții, ci să reparăm situația.”
Lucian Viziteu, primarul Bacăului, a declarat luni, 18 august, despre refuzul PSD de a ceda funcțiile de prefect și subprefect către USR, că nu a auzit despre un astfel de refuz și așteaptă...
Dan Barna, despre reformele Guvernului Bolojan: ”Nu suntem la o negociere de poker, mai dă-mi mie, mai na-ți”
Dan Barna, despre reformele Guvernului Bolojan: ”Nu suntem la o negociere de poker, mai dă-mi mie, mai na-ți”
Reformele negociate în coaliție, apoi adoptate prin asumarea răspunderii în Parlament de către Guvernul Bolojan, sunt nepopulare, iar Executivul își asumă asta, a declarat eurodeputatul USR...
#coalitie de guvernare, #PSD, #USR, #acuze, #parteneri, #reforme , #PSD
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum reusesc multi romani sa puna bani de-o parte: "Indiferent de venituri, trebuie sa traiesti din mai putin"
DigiSport.ro
Dupa ce si-a gasit echipa, Ianis Hagi devine tata pentru prima data
DigiSport.ro
Imaginile au facut rapid inconjurul lumii: Carlos Alcaraz si Emma Raducanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. PSD tulbură din nou apele din coaliția de guvernare și își acuză partenerii că blochează reformele: "USR nu face nimic!"
  2. AUR cere demisia judecătorilor CCR care au decis anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie. "Este un gest de minimă igienă democratică"
  3. Dan Barna, despre reformele Guvernului Bolojan: ”Nu suntem la o negociere de poker, mai dă-mi mie, mai na-ți”
  4. Gestul lui Traian Băsescu, considerat exemplu pentru ”șefii din companii naționale ori pensionarii speciali” de un politolog
  5. Studenții din România amenință că vor boicota anul universitar. Ministrul Educației îi trimite să își caute loc de muncă
  6. Șeful DNA anunță că dosarul privind panourile publicitare cu Nicolae Ciucă este aproape de finalizare
  7. Val de reacții după ce deputatul AUR Dan Tanasă le-a cerut românilor să refuze comenzile livrate de străini: ”Sunteți mișel cel puțin! / Fii eroul nostru modern!”
  8. PSD se ține tare pe poziții și nu vrea cu AUR la guvernare, dar până când? Două evenimente care pot schimba complet viziunea social-democraților
  9. Guvernul pregătește reguli noi: pensionarii pot continua să muncească în instituții publice sau firme până la 70 de ani - Condițiile
  10. O judecătoare de la CCR, care a votat pentru, explică de ce s-au anulat alegerile în 2024. „Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze” VIDEO