PSD tulbură din nou apele din coaliția de guvernare și își acuză partenerii că blochează reformele: "USR nu face nimic!"

PSD îşi acuză partenerii de coaliţie de la USR că blochează reformele şi nu livrează proiecte importante, precum Pachetul de stimulare economică, în timp ce social-democraţii susţin că lucrează la principalele iniţiative legislative anunţate de Guvernul Bolojan. În replică la criticile că nu participă la şedinţele coaliţiei, PSD afirmă că singurul lucru pe care îl blochează sunt discuţiile despre funcţii.

PSD mai acuză faptul că nu s-a lucrat la Pachetul de stimulare economică, proiect ce ar fi trebuit deja să fie elaborat de Ministerul Economiei, condus de USR.

”În vreme ce reprezentanţii PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunţate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic! Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la şedinţele Coaliţiei!”, spune PSD într-o postare pe Facebook.

Social-democraţii precizează că românii pot singuri trage concluziile, adăugând că ”PSD este cel care contribuie la reforme şi lucrează la ele”.

PSD prezintă şi o listă cu reforme: Pachetul privitor la tăierea privilegiilor, elaborat de Secretariatul General al Guvernului, condus de PSD; Reforma pensiilor speciale, proiect elaborat de Ministerul Muncii, condus de PSD; Reforma în sănătate, proiect elaborat de Ministerul Sănătăţii, condus de PSD; Combaterea evaziunii fiscale, proiect elaborat de Ministerul Justiţiei, condus de PSD; Reforma administraţiei locale şi centrale, proiect elaborat de Ministerul Dezvoltării, condus de UDMR, cu amendamente depuse de PSD, UNCJR - Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi AMR – Asociaţia Municipiilor din România; Pachetul fiscal, proiect elaborat de Ministerul Finanţelor, condus de PNL, cu amendamente depuse de PSD; Pachetul de stimulare economică, proiect ce ar fi trebuit deja să fie elaborat de Ministerul Economiei, condus de USR - la care NU s-a lucrat.

”PSD a anunţat deja că va prezenta public soluţiile pentru a sprijini mediul privat în această perioadă dificilă. Singurul lucru pe care PSD îl blochează este discuţia despre funcţii”, menţionează PSD.

