Ruptură fără precedent în coaliție: „La fel cum AUR are nevoie de Georgescu pentru a-l parazita politic, PSD are nevoie de Bolojan”

Este fără precedent ca premierul unei coaliții de guvernare să fie chemat în Parlament chiar de către un partid aflat în guvern. Relația dintre PSD și premierul Ilie Bolojan se degradează vizibil, iar gestul social-democraților arată un moment de cotitură în echilibrul fragil al actualei coaliții. Tensiunile mocnite dintre partenerii de guvernare ies tot mai mult la suprafață, alimentate de diferențele de viziune asupra politicii externe, de disputa privind gestionarea finanțelor publice și de competiția pentru controlul agendei electorale având în vedere alegerile parțiale de la Capitală.

Grupul parlamentar al PSD, cel mai consistent reprezentat partid din guvern, a depus o solicitare oficială ca premierul Ilie Bolojan să se prezinte în fața Legislativului, în cadrul sesiunii „Ora Prim-ministrului”, pentru a oferi explicații privind decizia retragerii trupelor americane din România.

Analiștii politici spun că mișcarea PSD pare mai degrabă o încercare de repoziționare politică într-un context în care identitatea partidului este pusă la încercare între tradiționalismul său de bază și orientarea pro-europeană a coaliției. Prin această solicitare, social-democrații transmit un mesaj dublu: către electoratul lor, că nu acceptă politicile impuse de partenerii de guvernare, dar și către premierul Bolojan, că nu mai sunt dispuși să joace rolul unui partener disciplinat.

Deși PSD face parte din coaliția aflată la guvernare, tonul din ultimele săptămâni, criticile tot mai frecvente la adresa politicilor economice și sociale promovate de Ilie Bolojan, precum și distanțarea vizibilă în spațiul public arată un partid care se comportă tot mai mult precum o opoziție din interior. Ca atare, observatorii politicii de la noi urmăresc dacă poate actuala coaliție să reziste până la rotativa guvernamentală programată pentru aprilie 2027 sau asistăm la începutul sfârșitului unei alianțe născute din rațiuni de stabilitate, dar sfâșiate de interese divergente.

Politologul Dan Drăghia, doctor în științe politice și profesor universitar, a comentat într-o analiză pentru Ziare.com evoluția relațiilor dintre cele mai mari partide din coaliția de guvernare, indicând că formațiunile se confruntă cu o perioadă în care liniile ideologice tradiționale devin tot mai difuze și de aici divergențele. Potrivit profesorului, noile vulnerabilități au determinat PSD să-și ajusteze retorica, vizând în mod explicit votanții AUR, foști membri sau simpatizanți ai partidului social-democrat.

PSD își ajustează discursul pentru a atrage votanții care au plecat spre AUR

Politologul Dan Drăghia consideră că partidele nu se mai definesc strict prin ideologii de stânga sau de dreapta, ci prin raportarea la identitatea națională și la integrarea europeană. În opinia expertului, la fel cum AUR se sprijină pe lideri precum Călin Georgescu pentru a-și consolida profilul politic, PSD folosește criticile aduse lui Bolojan ca reper pentru a se distanța de erodarea guvernării Ciolacu și de tendințele progresiste.

„Trăim însă și vremuri fără precedent, în care liniile ideologice clasice s-au estompat, iar clivajul identitar, pe direcția români versus europeni, dictează poziționarea partidelor. Iar PSD, ca partid social-tradiționalist pro-european, este cel mai vulnerabil în aceste vremuri, fiind practic între clivaje. Tocmai de-asta și-a schimbat doctrina cu țintă către votanții AUR, foști ai PSD, care pot fi reatrași prin retorica anti-‘globalistă’. Iar ‘globalism’, ca să-l citez pe minerul de la sediul PNȚCD de la Mineriadă, este de găsit la proeuropeni, adică la dl Bolojan și la USR. Deși sondajele nu sunt poate cele mai de încredere, vedem la ultimul barometru CURS o scădere AUR la 35%, cu PSD la 24%”, a opinat Dan Drăghia pentru Ziare.com.

Bolojan – ținta simbolică a PSD

Dan Drăghia consideră că liderul liberal Ilie Bolojan a devenit, involuntar, o „țintă utilă” pentru PSD, care își consolidează astfel profilul anti-austeritate și anti-progresist.

„În plus, cred că, la fel cum AUR are nevoie de dl Georgescu pentru a-l parazita politic, PSD are nevoie de dl Bolojan ca țintă pentru a se ‘deparazita’ de erodarea guvernării dlui Ciolacu și de progresism. Accentul pe critica austerității ar trebui să bată, la opinia publică, nesăbuința PSD cu finanțele statului legat de care este și atacat de vectorii de opinie ai aripii Bolojan din PNL și ai USR”, a menționat Dan Drăghia pentru Ziare.com.

„PSD face jocul opoziției din interiorul guvernului”

Politologul este de părere că o particularitate a guvernării actuale arată că PSD joacă un dublu rol: de partid de guvernare și, în același timp, de opoziție internă.

„Prin urmare, așa cum am mai spus, PSD face jocul opoziției din interiorul guvernului, lucru cu care s-au obișnuit și partenerii de coaliție. Pe aceste coordonate, dacă nu apar schimbări majore de natură externă care să destabilizeze guvernul, cred că se poate ajunge la rotativa din 2027. În condițiile radicalismului votanților AUR-Georgescu, cred că este o strategie utilă de îndiguire a valului ”suveranist” să rupi votanți prin preluarea unora din mesajele acestora”, a mai spus Dan Drăghia.

