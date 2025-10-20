Scenariul în care pleacă Ilie Bolojan, mai plauzibil: „PSD nu va ieși de la guvernare. Va încerca să negocieze fie schimbarea premierului, fie o restructurare a coaliției”

Autor: Monica Vasilescu
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 15:42
1627 citiri
Scenariul în care pleacă Ilie Bolojan, mai plauzibil: „PSD nu va ieși de la guvernare. Va încerca să negocieze fie schimbarea premierului, fie o restructurare a coaliției"
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Hepta

În coaliția de guvernare PSDPNLUSRUDMR și reprezentanții minorităților, tensiunile au atins un nou nivel. Disputele dintre premierul Ilie Bolojan și unii dintre liderii PSD s-au amplificat pe fondul mai multor teme sensibile: reforma administrativă, Ordonanța 52, strategia pentru alegerile din Capitală și proiectul privind reducerea numărului de parlamentari la 300. În cea mai recentă ședință a coaliției, social-democrații au părăsit sala.

La rândul său, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a lansat reproșuri către USR, în special către președintele USR, Dominic Fritz, în urma plângerii penale depuse de deputatul Emanuel Ungureanu împotriva Guvernului și a premierului Ilie Bolojan, pe motiv că refuză să organizeze alegeri pentru Primăria Capitalei. Plângerea, depusă cu doar câteva zile în urmă, a inflamat și mai mult atmosfera în coaliția plină de frământări.

În paralel, s-a discutat și despre reforma administrației locale și centrale, unde PSD pune condiții: premierul să își asume nu doar reformele instituționale, ci și pachetul de măsuri economice anunțate de social-democrați pentru sprijinirea economiei. Potrivit unor surse din partid, dacă aceste propuneri vor fi ignorate, PSD ia în calcul retragerea din coaliție și trecerea în opoziție.

Pe fondul celei mai tensionate perioade a guvernării de la formare, analiștii politici vorbesc despre mai multe scenarii posibile: de la o remaniere majoră și o restructurare a coaliției, până la plecarea premierului sau chiar ieșirea PSD de la guvernare.

Analistul politic și expertul în comunicare Cristian Roșu a explicat într-o analiză pentru Ziare.com că, în realitate, ipoteza unei plecări a premierului Ilie Bolojan este mai probabilă decât cel al unei ieșiri a PSD de la guvernare.

„Doar PSD poate construi o nouă formulă guvernamentală”

Potrivit consultantului în comunicare Cristian Roșu, plecarea premierului este un scenariu mult mai realist decât o retragere a social-democraților de la guvernare pentru că PSD are prima șansă la formarea unui eventual guvern având cel mai mare procent obținut la ultimele alegeri parlamentare.

„Scenariul în care pleacă Ilie Bolojan este mult mai plauzibil decât o ieșire a PSD de la guvernare. De ce? Matematica parlamentară este clară: Doar PSD poate construi o nouă formulă guvernamentală.

Pe fondul escaladării conflictelor dintre Ilie Bolojan și liderii PSD (pe reforma administrativă, pe OUG 52, pe strategia electorală pentru Capitală sau pe proiectele simbolice precum reducerea numărului de parlamentari), devine tot mai clar că modelul său de guvernare unilaterală și tehnocrată este inacceptabil pentru PSD. Sorin Grindeanu, reconfirmat lider al partidului, va avea nevoie să își impună linia politică și să arate fermitate în fața unui premier perceput drept izolat și inflexibil”, a punctat Cristian Roșu într-o analiză pentru Ziare.com.

„Mai degrabă cade Ilie Bolojan decât se retrage PSD”

În opinia analistului Cristian Roșu, un guvern minoritar ar fi posibil doar în situația în care Ilie Bolojan ar fi îndepărtat și înlocuit cu un premier tehnocrat, susținut temporar de o majoritate conjuncturală, dar nu cu un PSD în afara guvernării.

„Un guvern minoritar ar deveni posibil doar în cazul în care Bolojan ar fi îndepărtat și înlocuit cu un premier tehnocrat susținut temporar de o majoritate conjuncturală. Dar PSD nu va ieși de la guvernare – dimpotrivă, va încerca să preia inițiativa și să negocieze fie schimbarea premierului, fie o restructurare a coaliției. Așadar, mai degrabă cade Ilie Bolojan decât se retrage PSD”, a mai spus Cristian Roșu pentru Ziare.com.

