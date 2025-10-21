Ședință crucială după verdictul CCR. Coaliția decide viitorul lui Bolojan și data alegerilor din Capitală

Coaliția de guvernare se reunește marți, 21 octombrie, la ora 14:00, într-o ședință cu mize majore, după ce CCR a declarat neconstituțională legea pensiilor magistraților. Decizia a zguduit scena politică și a deschis o dublă discuție la vârful puterii: viitorul premierului Ilie Bolojan și calendarul alegerilor din București.

Întâlnirea are loc la Palatul Victoria, cu participarea liderilor PSD, PNL, USR, UDMR și ai grupului minorităților. Este prima ședință de coaliție după verdictul CCR care a blocat una dintre reformele esențiale asumate de Guvernul Bolojan – modificarea pensiilor speciale din sistemul judiciar.

Reforma pensiilor speciale, reluată de la zero

Hotărârea Curții Constituționale a generat tensiuni inclusiv în interiorul coaliției, unde partidele caută acum o soluție rapidă pentru a reface proiectul. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a admis că legea a fost „forțată” și că procesul legislativ trebuie reluat.

„S-a mers pe repede înainte cu proiectul pensiilor speciale și trebuie refăcut. O să le propun colegilor din coaliție să formăm un grup de lucru care să vină cu o nouă formă pentru legea pensiilor speciale ale magistraților și pe care să o propună Parlamentului sau să fie reasumată de Guvern. Procedura o vom decide în coaliție. Dacă e adevărat că legea a fost respinsă pe formă, în lipsa avizului de la CSM, atunci înseamnă că trebuie reluată procedura”, a declarat liderul PSD, la Parlament.

De cealaltă parte, opoziția cere un pas mai radical. Dominic Fritz, liderul USR, a afirmat că formațiunea sa este pregătită să ceară chiar un referendum pentru modificarea Constituției în cazul în care judecătorii CCR au respins legea pe fond.

„Curtea Constituțională a respins legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Va trebui să citim cu atenție motivarea. Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem. Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției”, a transmis Dominic Fritz pe Facebook.

Ideea unui referendum a fost reluată și de președintele UDMR, Kelemen Hunor, care a sugerat o consultare populară pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților.

Mandatul premierului Ilie Bolojan, pus sub semnul întrebării

Decizia Curții nu a avut doar consecințe legislative, ci și politice. În vară, Ilie Bolojan anunța că Guvernul său „nu va mai avea legitimitate” dacă pachetul de reforme va fi declarat neconstituțional. Acum, coaliția trebuie să tranșeze dacă premierul rămâne în funcție sau dacă se conturează o schimbare la vârful Executivului.

Potrivit unor surse Digi24, în interiorul coaliției s-au discutat deja posibile variante pentru interimat. Pe listă s-ar afla ministrul de Interne, Cătălin Predoiu (care a mai condus temporar Guvernul) și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Cu toate acestea, o parte a liderilor consideră că nu există motive pentru o demisie a premierului.

Consilierul președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban, a declarat că „nu există temei pentru ca premierul să își depună mandatul dacă un proiect este declarat neconstituțional”.

Alegerile din București, între 30 noiembrie și 7 decembrie

În paralel, liderii coaliției trebuie să stabilească și data alegerilor pentru Primăria Capitalei, un subiect amânat de săptămâni întregi din cauza neînțelegerilor politice.

Până recent, PSD a pledat pentru organizarea scrutinului anul viitor, însă lucrurile s-au schimbat după declarațiile de luni ale lui Sorin Grindeanu, care a avansat o nouă dată: 30 noiembrie. USR susține varianta de 7 decembrie, iar o altă opțiune discutată (23 noiembrie) a fost practic abandonată, din lipsă de timp pentru organizare.

