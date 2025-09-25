S-a încheiat ședința Coaliției. Ministerele au cerut suplimentări de 80 de miliarde de lei, dar vor primi doar 25 de miliarde SURSE

Autor: Daniel Groza
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 11:56
761 citiri
S-a încheiat ședința Coaliției. Ministerele au cerut suplimentări de 80 de miliarde de lei, dar vor primi doar 25 de miliarde SURSE
Doar 25 de miliarde vor primi ministerele la rectificare bugetară FOTO Captură video/Facebook/Ilie Bolojan

Coaliția de guvernare s-a reunit joi dimineață, 25 septembrie, la Palatul Victoria pentru a stabili împărțirea fondurilor în cadrul rectificării bugetare.

Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro că ministerele Dezvoltării, Transporturilor și Muncii vor primi cele mai mari sume, în condițiile în care Ministerul Finanțelor poate aloca doar 25 de miliarde de lei, mult sub cei 80 de miliarde solicitați inițial de ministere.

Executivul ia în calcul o a doua rectificare bugetară până la finalul anului pentru a suplimenta fondurile necesare finalizării proiectelor și plăților sociale.

Liderii Coaliției au stat aproape o oră în ședința în care au stabilit cum se împart banii.

Transporturile ar fi cerut 2,1 miliarde de lei, însă surse spun că necesarul, pentru a duce la final proiectele în desfășurare, ar fi de 3,5 miliarde de lei. Ministerul Muncii ar fi solicitat 2,5 miliarde de lei, cei mai mulți bani fiind necesari pentru plata compensărilor la energie pentru consumatorii casnici și pentru asistența socială, însă ministerul s-ar putea descurca și cu 1,6 miliarde de lei.

Deși ministerele au solicitat 80 de miliarde de lei, Coaliția ar fi decis că Ministerul Finanțelor va oferi la rectificare doar cele 25 de miliarde de lei despre care s-a discutat inițial, pe care le are la dispoziție, urmând să facă noi calcule până la următoarea rectificare pentru a găsi fonduri suplimentare.

#coalitie de guvernare, #ministere, #rectificare bugetara , #stiri economice
