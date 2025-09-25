O nouă ședință tensionată a Coaliției. Ministerele cer 80 de miliarde la rectificarea bugetară, dar primesc doar 30. Bolojan nu renunță la concedierea a 13.000 de funcționari

Liderii coaliției se întâlnesc joi dimineață, 25 septembrie, la Palatul Victoria pentru negocieri pe tema rectificării bugetare, în condițiile în care ministerele cer peste 80 de miliarde de lei, dar Finanțele pot oferi mai puțin de jumătate. Discuțiile sunt complicate și de planul premierului Ilie Bolojan de a concedia 13.000 de angajați din administrația locală, măsură respinsă categoric de primari și contestată de PSD.

La ședință participă premierul Bolojan, liderul PSD, Sorin Grindeanu, și alți reprezentanți ai formațiunilor din guvern.

Se discută despre rectificarea bugetară, care ar trebui să fie pusă chiar astăzi în transparență decizională și să fie adoptată la începutul săptămânii viitoare, în cazul în care liderii reușesc să ajungă la un consens. Ministerele cer 80 de miliarde de lei, dar Ministerul de Finanțe spune că se pot da doar 30.

Surse politice citate de Antena3 CNN, susțin că această sumă acoperă cheltuielile de funcționare ale statului până la finele anului și nu vor fi riscuri în ceea ce privește salariile funcționarilor.

Cei mai mulți bani ar urma să meargă către Ministerul Sănătății și Ministerul Transporturilor. De asemenea, ar urma să fie alocați bani și pentru investițiile din Programul ”Anghel Saligny”. Este vorba de un miliard de lei pentru proiectele care sunt în acest moment în desfășurare.

Bolojan insistă cu concedierea a 13.000 de angajați din administrația locală. La rândul lor, social-democrații spun că primarii ar trebui să aibă mână liberă să reducă cheltuielile de acolo de unde consideră de cuviință, atât de la personal, cât și de la bunuri și servicii.

