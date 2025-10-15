Tensiuni la ședința Coaliției după plângerea penală pe numele lui Ilie Bolojan. „Eu nu cer voie niciunui partid să respect legea”

Deputatul Emanuel Ungureanu a explicat miercuri, 15 octombrie, la Parlament, că a depus plângerea pe numele premierului Ilie Bolojan fără să anunțe partidul, din convingere că legea trebuie respectată de toată lumea.

„Este o chestiune de principiu pe care am tot spus-o și o spun. Noi jurăm să respectăm legile și Constituția. Pentru mine nu este o manea asta, este un jurământ de credință. În condițiile în care nu se respectă legea de 60 de zile, aceste principii nu sunt negociabile. Nu am vorbit nici cu USR, nici cu PSD, nici cu PNL. Eu nu cer voie niciunui partid să respect legea. Legea e mai presus de noi toți”, a declarat deputatul.

El a spus că alegerile trebuie să fie organizate la termen, pentru că așa spune legea.

„USR, PNL, PSD, AUR, orice alte partide pot să negocieze ce vor ele. Eu am această datorie morală să cer tuturor oamenilor din această țară să respecte legea, așa cum trebuie să o facă și Guvernul. Dacă Guvernul nu respectă legea, nu pot să pretindă acest lucru de la cetățenii de rând”, a adăugat deputatul.

Ungureanu a depus, luni, o plângere penală la Parchet împotriva premierului Ilie Bolojan, a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, și a instituțiilor implicate în organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei pentru că nu au respectat legea care prevede că scrutinul trebuie să aibă loc la 90 de zile de la vacantarea funcției. În cazul Primăriei Capitalei, alegerile ar fi trebuit să fie organizate la finalul lunii august.

Ședința Coaliției de guvernare de marți a fost marcată de mai multe tensiuni, unul dintre motive fiind legat de plângerea penală depusă de deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Demersul parlamentarului USR i-a iritat pe liberali, iar în ședința de marți a Coaliției vicepremierul Cătălin Predoiu s-a declarat revoltat, au spus pentru HotNews surse participante la discuții.

În replică, reprezentanții USR la ședință, Dominic Fritz, Cristian Seidler și Sorin Șipoș, au spus că nu știau că deputatul va face plângere.

În același timp, ei le-au transmis liderilor din coaliție că Ungureanu nu ar fi depus plângerea penală dacă nu ar fi avut un motiv, pentru că Hotărârea de Guvern care stabilește data alegerilor nu a fost adoptată.

Conform surselor HotNews, premierul Bolojan nu a spus nimic în timpul acestei discuții, supărat că nu se ajunsese, din nou, la nicio decizie pe reforma administrației publice locale și centrale, proiect blocat de PSD în coaliție de mai bine de două luni.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, deja plecase de la ședința coaliției când a avut loc schimbul de replici PNL-USR.

