Tensiuni pe toate planurile la guvernare. Expert: „Problema este ca aceste certuri au ajuns în spațiul public”

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 04:00
Radu Turcescu, analist politic FOTO Facebook/Radu Turcescu

Scena politică românească traversează din nou o perioadă tensionată, în care disputele dintre partenerii de guvernare riscă să depășească pragul unor simple frământări. Reforma administrativă, Ordonanța 52 privind reorganizarea instituțiilor publice, alegerile pentru Capitală sau eterna promisiune a celor 300 de parlamentari - toate au devenit mize de confruntare între PSD, PNL, USR și UDMR, dar și surse de frustrare în interiorul propriilor partide.

În timp ce social-democrații par tot mai reticenți față de unele proiecte liberale, vocea premierului Ilie Bolojan se face auzită cu o fermitate care irită inclusiv colegii săi de partid. În acest context, întrebarea care planează tot mai des în spațiul public este dacă PSD va ieși de la guvernare sau dacă liberalii vor sacrifica o parte din aripa critică, reprezentată de Bolojan, pentru a menține echilibrul coaliției.

Consultantul politic Radu Turcescu, expert în comunicare politică și specialist în managementul crizelor, a punctat, într-un dialog cu Ziare.com, că aceste tensiuni sunt inevitabile într-o coaliție atât de diversă ideologic. Totuși, el avertizează că felul în care disputele interne sunt gestionate public riscă să transforme diferențele de opinie într-un semn de haos politic și lipsă de coordonare. În opinia sa, abia după congresul PSD vom putea înțelege direcția reală a acestei alianțe: dacă rămâne un parteneriat pentru stabilitate sau se pregătește o despărțire calculată.

„S-a creat impresia ca această coaliție acționează mai degrabă haotic”

Consultantul politic Radu Turcescu a punctat tensiunile tot mai vizibile din interiorul coaliției de guvernare. Potrivit acestuia, divergențele de opinii erau inevitabile într-o formulă politică atât de diversă din punct de vedere ideologic.

„Divergențele de opinii nu aveau cum lipsi dintr-o coaliție atât de vastă din punct de vedere ideologic. Firește, până într-un punct, e chiar corect să existe și opinii diferite. Problema este ca aceste certuri au ajuns în spațiul public și dublate de o comunicare mai puțin adaptată contextului, s-a creat impresia ca această coaliție acționează mai degrabă haotic”, a expus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

Ieșirea de la guvernare a PSD, în funcție de congres

În privința posibilității ca PSD să iasă de la guvernare, Radu Turcescu este de părere că este prea devreme pentru concluzii ferme.

„E greu de spus dacă va ieși PSD de la guvernare. Trebuie să așteptăm congresul PSD. Vom putea ulterior analiza cu mai multă claritate evoluția lucrurilor”, a menționat Radu Turcescu pentru Ziare.com.

