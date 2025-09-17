Coaliția și-a împărțit funcțiile de secretar de stat și de prefect. Ce post-cheie a câștigat USR SURSE

Partidele din coaliția de guvernare au căzut de acord asupra modului cum își repartizează, între ele, funcțiile de secretari de stat și de prefecți, iar în urma acestei negocieri, funcția de prefect al Capitalei a fost atribuită USR.

Surse politice au explicat pentru Digi 24 că USR va avea însă doar patru funcții de prefect în plus, în loc de nouă asemenea funcții suplimentare, cerute inițial în cadrul coaliției. PSD ar urma să cedeze trei funcții de prefect către USR, iar PNL va ceda o singură funcție de prefect. În varianta inițială, USR dorea să preia șapte posturi de la PSD și două de la PNL, lucru care i-a nemulțumit pe social-democrați, care, din acest motiv, au amânat negocierile.

Conform înțelegerii finale, USR va numi prefecții în Municipiul București și în județele Bacău, Botoșani și Timiș.

Pe ansamblu, USR are mai puțin de jumătate din numărul prefecților pe care îi ceruse inițial, dar formațiunea lui Dominic Fritz ar urma să primească, în compensație, mai multe posturi de secretar de stat. USR va desemna și conducătorii a 11 agenții unde numirile se fac exclusiv pe filieră politică. Repartizarea finală a acestor funcții de conducere, pentru companii sau instituții, urmează să fie decisă într-o altă ședință a coaliției de guvernare.

În privința disponibilizărilor de angajați din administrația publică locală, premierul Ilie Bolojan va avea o întâlnire cu primarii și cu președinții de consilii județene (fiecare dintre ei dorind să piardă cât mai puțini oameni). Decizia finală pe acest subiect urmează a fi luată săptămâna viitoare.

