Ședința Coaliției, cu PSD revenit la masă, este bazată pe "respect reciproc", susține Ciprian Ciucu. "Nu ca pe vremea lui Marcel Ciolacu. Era o hăhăială acolo"

Autor: Adrian Zia
Luni, 25 August 2025, ora 21:44
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu FOTO Hepta

Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele PNL, a declarat luni seară, 25 august, că atmosfera de la şedinţa coaliţiei, la care participă şi PSD, este una colegială, bazată pe respect reciproc şi că nu mai există ”o hăhăială” ca în perioada în care premier era Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă în această săptămână va fi adoptat pachetul al doilea de reforme printr-o asumare a Guvernului, Ciprian Ciucu a spus că este posibil să existe, luni seară, o decizie pe acest subiect, la şedinţa coaliţiei.

”Nu pot să vă dau această informaţie, pentru că asumarea rămânea în discuţie. Eu am plecat din şedinţă, urmează să revin acolo după emisiune. Probabil va fi o discuţie în care se va asuma şi un termen clar”, a explicat Ciprian Ciucu.

Cât priveşte atmosfera la şedinţa de luni seară a coaliţiei, Ciucu a afirmat că este una colegială şi că există un respect reciproc al partenerilor care sunt la masă.

”Se ascultă unii pe alţii, se aduc argumente, sunt discuţii tehnice, nu sunt ca pe vremea lui Marcel Ciolacu. Era o hăhăială acolo. Aici vorbim de discuţii foarte aplicate, nu se stă foarte mult pe un subiect. Se discută argumentat. Apreciez că încă nu au ieşit ştiri pe surse din şedinţă. Aici era problema cu colegii de la PSD, că înainte să se termine coaliţia ieşeau ştiri pe surse, ei picau bine şi ceilalţi picau prost”, a adăugat Ciprian Ciucu.

