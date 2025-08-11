Sorin Grindeanu pune două condiții pentru ca PSD să rămână în coaliția de guvernare

Președintele interimar al Partidul Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a prezentat luni, 11 august, concluziile ședinței din partid cu privire la viitorul participării la guvernare. PSD nu iese de la guvernare, dar pune o serie de condiții, inclusiv eliminarea privilegiilor și a pensiilor speciale și discutarea unei rectificări bugetare pentru continuarea programului „Anghel Saligny”.

Cele două condiții esențiale puse de PSD pentru a rămâne la guvernare sunt:

adoptarea cât mai rapidă, prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament, a unui pachet care să include eliminarea privilegiilor, inclusiv a pensiilor speciale

organizarea în coaliția cu PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale a unei zile de discuții despre o rectificare bugetară care să permită continuare investițiilor din programul „Anghel Saligny”

„În alt treilea rând, odată ce vor fi asigurate aceste finanțări, vom trece la etapa 3, legata de pachetul de măsuri despre care se tot discuta, pe sănătate, administrație, măsuri fiscale. Măsuri pentru relansarea României, pentru reindustrializarea României”, a spus Sorin Grindeanu la ieșirea din ședință.

Ads

Pachetul de măsuri cerut pentru eliminarea privilegiilor include eliminarea pensiilor speciale, reducerea numărului de agenții de stat și reducerea membrilor consiliilor de administrare din companiile statului.

⁠„Solicităm întâlniri cu Ministerul de Finanțe pentru a vedea o execuție la zi a bugetului de stat și pentru a discuta rectificarea de buget. Trebuie să vorbim de continuarea investițiilor mari și mici”, a mai transmis liderul PSD.

Ședința Biroului Permanent al PSD s-a încheiat după 2 ore și jumătate.

Ads