Șeful Senatului, despre o coaliție a PSD cu AUR: „E greu să excludem ceva ce se poate întâmpla”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că PSD a demonstrat la vot că este în coaliție, dar a adăugat că mai sunt momente când anumiți social-democrați critică deciziile coaliției deși acestea au fost luate și cu acordul miniștrilor PSD. Abrudean nu crede că PSD sau un alt partid se va alia cu AUR la guvernare.

Mircea Abrudean a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă nu crede că PSD va fi înclinat să iasă din coaliție după congresul în care va fi aleasă conducerea partidului și dacă nu cumva un astfel de gest ar putea duce la suspendarea președintelui Nicușor Dan.

”Cred că e foarte puțin probabil un astfel de scenariu și este cu siguranță de nedorit pentru România, pentru că asta ar crea instabilitate. Ori noi tocmai asta ne dorim și tocmai acesta a fost argumentul coaliției de a crea sau de a genera stabilitate și încredere. Și asta se vede și în relația cu Comisia Europeană care ne-a mai dat o păsuire și ne lasă cu deficitul de 8,4%, tocmai pentru că are încredere în această construcție și în acest prim-ministru foarte hotărât să facă reforme și care a demonstrat asta”, a explicat președintele Senatului.

El a precizat că un asemenea scenariu ar destabiliza țara.

”Dacă s-ar întâmpla un astfel de scenariu, cu siguranță ar destabiliza foarte mult țara. Iar scenariul unei suspendări a președintelui cred că nu poate fi luat în calcul, pentru că asta ar crea haos evident, nu ne putem juca de-a suspendatul președinților. Trebuie să existe și motive serioase, nu există astfel de motive, iar simpla dorință a AUR sau a altora de a-l suspenda pe președinte, nu cred că e suficientă pentru un astfel de demers”, a declarat Mircea Abrudean.

Când i s-a amintit că partidele suveraniste l-au forțat pe Klaus Iohannis să plece de la Palatul Cotroceni, amenințând cu declanșarea procedurii de suspendare, Abrudean a replicat: ”Era o situație mai complicată cu niște alegeri reluate, cu o prelungire a mandatului, altceva. Dar când ai un președinte ales de curând cu cifre foarte bune e greu să vii să propui o suspendare, pentru că nu sunt motive”.

El a fost întrebat dacă i se pare plauzibilă varianta ca PSD să rămână în actuala coaliție de guvernare până în 2028.

”Eu cred că da, pentru că în ciuda criticilor care există și acum, adică PSD-ul este în coaliție și totuși critică prin unele voci activitatea guvernului”, a declarat președintele Senatului.

Întrebat dacă această coaliție trece și de rotativa guvernamentală - când șefia Guvernului va fi preluată de PSD - Mircea Abrudean a răspuns: ”Trece și de rotativă în ciuda tuturor discuțiilor, tensiunilor”.

El a adăugat că aceste tensiuni se văd și în spațiul public, deci cu siguranță există.

”Ele sunt oarecum normale pentru o coaliție formată din patru partide, am avut tensiuni și când erau doar din două partide, am fost parte a mai multor coaliții în ultimii ani, deci nu văd nimic deosebit în faptul că se mai supără unii, mai ies în spațiul public și critică deciziile luate în coaliție e oarecum normal, sigur că nu e tocmai sănătos pentru actul de guvernare pentru stabilitatea României”, a explicat președintele Senatului.

Abrudean a precizat că stabilitatea acestei coaliții se vede la vot.

”Per total, coaliția funcționează, e una stabilă și valabilitatea sau viabilitatea acestei coaliții se vede la vot. Până la urmă am avut patru moțiuni de cenzură respinse categoric de coaliție, am avut moțiuni simple respinse de coaliție, deci coaliția funcționează cu bune și rele, cu dezbateri intense, discuții, asta este situația și eu cred că va rezista până în 2028”, a mai afirmat președintele Senatului.

Întrebat dacă PSD este mai degrabă în coaliție sau mai degrabă în opoziție, Mircea Abrudean a răspuns:

”Eu cred că e în coaliție, până la urmă a demonstrat la vot că este în coaliție. Sigur mai sunt momente în care prin anumite voci critică deciziile coaliției din care face parte. A fost acuzat premierul de faptul că ia decizii singur. În guvern, sigur că premierul are ultimul cuvânt, dar sunt miniștrii acolo care avizează actele normative, proiectele de lege au trecut prin pixul miniștrilor PSD, care nu sunt tocmai în ministere de neglijat. Deci e greu să vii să spui că doar premierul a decis. Suntem cu toții parte a acestei coaliții, a acestui guvern. Deci guvernul a decis, nu premierul. După aia, sigur poți să vii să mai critici că nu-ți convine decizia sau că poate electoratul tău e mai afectat sau nu. Dar până la urmă la vot s-a văzut că și PSD-ul și toți partenerii din coaliție susțin acest guvern. Sunt convins că asta se va întâmpla în continuare”.

Mircea Abrudean a mai fost întrebat dacă exclude varianta unei guvernări PSD-AUR după alegerile din 2028.

”E greu să excludem ceva ce se poate întâmpla peste o perioadă destul de lungă de timp. Eu, sincer, aș exclude-o pentru că nu cred că cineva ar dori să se asocieze cu un partid ca AUR, izolaționist. PSD face parte din această coaliție, toate partidele din această coaliție s-au angajat că până în 2028 sigur că vor susține un guvern cu rotativa de rigoare format din aceste patru partide. Nu cred că PSD sau oricare alt partid se va alia cu AUR”, a mai precizat președintele Senatului.

