Sorin Grindeanu a dezvăluit de ce social-democrații nu vor face o coaliție cu AUR. "PSD nu poate să fie partener cu un asemenea partid"

Joi, 28 August 2025, ora 00:08
Sorin Grindeanu a dezvăluit de ce social-democrații nu vor face o coaliție cu AUR. "PSD nu poate să fie partener cu un asemenea partid"
Social-democraţii nu vor face o coaliţie cu AUR atât timp cât există un discurs anti-european din partea acestui partid, a declarat miercuri, 27 august, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

"Noi suntem parte dintr-o coaliţie şi suntem un partid serios, care nu schimbă aceste lucruri. Şi am semnat un acord politic de care, atât timp cât conduc PSD, nu am de gând să mă dezic. Şi n-o voi face. Şi PSD, dincolo de Sorin Grindeanu, este un partid serios, care se ţine de acordurile politice pe care le-a semnat", a subliniat Grindeanu, la Digi 24, întrebat dacă parlamentarii PSD vor vota o moţiune de cenzură a Alianţei pentru Unirea Românilor.

Potrivit acestuia, o coaliţie PSD - AUR nu este posibilă din cauza discursului antieuropean.

"Eu nu văd o coaliţie niciodată cu AUR, atât timp cât AUR are un discurs anti Uniunea Europeană, cât timp tu vii şi spui că ai urcat procentual sau te-ai profilat ca partid care spune cum ne-ar fi nouă mai bine în afara Uniunii Europene. PSD nu poate să fie partener cu un asemenea partid", a precizat liderul PSD.

Întrebat dacă ia în calcul o alianţă în cazul în care cei de la AUR îşi vor schimba discursul, el a răspuns: "Să şi-l schimbe, să facă lucruri şi atunci vom fi într-o nouă realitate. În realitatea de acum, PSD nu poate să fie partener cu formaţiuni politice de acest tip".

