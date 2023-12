Liderii coaliției PSD-PNL care au depășit „linia roșie”. „Acele voci care ies de obicei după şedinţele de coaliţie nu sunt scandaluri”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă seara, 2 decembrie, că atacurile lansate de unii lideri PNL după şedinţele de coaliţie nu reprezintă "scandaluri" în coaliţie, ci poziţionări ale unor liberali în interiorul propriului partid.

"Acele voci care ies de obicei după şedinţele de coaliţie, cu anumite atacuri, nu sunt poziţionări sau scandaluri în coaliţie. Sunt poziţionări ale unor lideri PNL în interiorul propriului partid. Nu au nicio legătură cu discuţiile şi cu temele discutate în coaliţie", a spus Ciolacu, pentru Realitatea Plus.

El a mai precizat că l-a "supărat" atitudinea lui Rareş Bogdan, deoarece acesta a depăşit "o linie roşie", dezvăluind informaţii guvernamentale discutate într-un cerc restrâns.

"Eu înţeleg foarte bine. Totuşi, sunt de la Revoluţie în partid şi de mic am încercat să nu ard etapele şi să învăţ cât mai mult. E o linie roşie. (...) Nu foloseşti informaţii guvernamentale sau decizii care urmează să fie luate - reforma în administraţie, sunt prinse jaloane, România trebuie împinsă înainte, România are nevoie de reforme - nu foloseşti acele informaţii să le dai pe surse. Înţeleg şi acest joc. Dar nu din cercul strâns. De aceea m-am supărat. Bogdan nu e un lider rău. Problema este că trebuie să respectăm şi să învăţăm să ne respectăm între noi", a spus liderul PSD.

El a făcut şi o comparaţie între PSD şi PNL, spunând că în Partidul Social Democrat e "vânzoleală şi se scot săbiile pe masă", până se alege preşedintele formaţiunii, în timp ce în Partidul Naţional Liberal încep disputele abia după alegerea liderului.

"În momentul în care şi-a ales preşedintele, PSD intră într-o rigoare şi toată lumea se angrenează cu mic şi mare să împingă lucrurile înainte. În PNL, nu prea sunt mari dispute când se numeşte preşedintele partidului - având şi funcţia de preşedinte al României din interiorul Partidului Naţional Liberal -, de-a doua zi încep disputele cum să îl schimbe pe preşedintele pe care tocmai l-au ales; l-au ales la prânz, să-l schimbe seara. Asta e diferenţa majoră între PSD şi PNL - de funcţionare internă", a spus Ciolacu.

El a subliniat că are discuţii frecvente cu liderul PNL, Nicolae Ciucă, şi că amândoi respectă în această relaţie un "gentlemen's agreement".

"Am avut şi voi avea în continuare un gentlemen's agreement cu Nicolae Ciucă, pe care îl voi respecta şi pe care şi Nicolae Ciucă îl respectă. Comunicăm foarte des. Şi ieri am vorbit, şi la telefon, ne-am şi văzut. Acelaşi lucru l-a făcut Nicolae Ciucă şi când a fost domnia sa prim-ministru. Am avut întâlniri aproape zilnice. Oricum, de fiecare dată când a fost nevoie", a precizat premierul.