Avertismentul lui Vasile Blaga pentru Nicolae Ciucă: "Eu sunt pățit". De ce rămâne PNL la guvernare

După ce liberalii s-au întâlnit de două ori în 24 de ore pentru a discuta ruperea coaliției de guvernare și moțiunea de cenzură, au apărut primele stenograme de la ședintele PNL joi, 10 octombrie. Vasile Blaga, a avut un avertisment pentru lider Nicolae Ciucă.

„Avem decizia prin care am încheiat orice dialog politic cu PSD. Probabil am câștiga politic câteva procente dacă rupem guvernarea, dar am intra într-o zonă de instabilitate cu mari riscuri. Nu am face altceva decât să lăsăm terenul liber unui partid care are tendințe de partid stat. Adversarul nostru politic rămâne PSD, dar luptăm cu toată lumea în campanie”, a spus Ciucă în timpul discuțiilor.

În stenogramele publicate de Digi24.ro, este prezent și un avertisment al lui Vasile Blaga pentru candidatul liberal la prezidențiale Nicolae Ciucă.

„Domnule președinte, cei care sunt acum lângă dumneavoastră vor sări primii să vă ia gâtul după alegeri. Eu sunt pățit”, i-ar fi spus Blaga lui Ciucă, potrivit sursei citate.

Nicolae Ciucă a explicat colegilor de partid și faptul că moțiunea de cenzură redactată de USR și susținută de AUR este un demers „absolut lipsit de sens”.

Liberalii nu vor semna moțiunea „Democraţia - în pericol. Economia - distrusă. Românii - sărăciţi. Guvernarea Ciolacu trebuie să se încheie! Nu tot ei!” anunțată de Elena Lasconi în urmă cu câteva zile.

