Cum explică Bolojan continuarea alianței PNL cu PSD și după alegeri: ”Uneori, votul cetăţenilor îţi joacă feste”

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat miercuri, 15 ianuarie, că a fost întrebat în campanie dacă se vor alia cu PSD, şi sigur că trebuia să dea un răspuns că niciodată nu se vor alia, dar a precizat că ştia că, uneori, ”votul cetăţenilor îţi joacă feste”.

Liderul PNL Ilie a declarat la Europa FM despre relaţia cu PSD că anul trecut cele două partide au fost atât într-o guvernare a căror relaţie s-a răcit foarte mult în a doua jumătate a anului, dar şi într-o competiţie politică cu atacuri destul de serioase care, în opinia sa, nu au ajutat deloc, nici un candidat nici altul şi nu au făcut decât să întărească percepţia de neîncredere în lumea politică.

”Am ajuns preşedintele PNL într-o situaţie dificilă. Partidul, practic, a luat un scor slab la alegerile prezidenţiale. Mai aveam o săptămână până la cele parlamentare. Am intrat într-o campanie în care eu, fiind obişnuit din administraţie, nu am atacat competitorii, ci am încercat să atac problemele, să atac cauzele şi să dăm soluţii. Cel mai simplu este să înjuri pe cineva. E simplu asta, dar asta nu rezolvă problemele. Şi am fost întrebat şi în campanie, ”o să vă aliaţi cu PSD?”, şi sigur că trebuia să dau un răspuns că niciodată nu ne vom alia cu PSD. Aşa trebuia să fi spus, electoral. Dar ştiam că, uneori, votul cetăţenilor îţi joacă feste (..) încât pur şi simplu n-ai foarte multe alternative”, a explicat Bolojan.

El a precizat că ”din nou, PNL şi PSD s-au regăsit într-o jumătate de Parlament, la limită, în care dacă eşti un om responsabil, înseamnă că trebuie să te pui cu picioarele în apă rece şi să colaborezi”.

