Care este în opinia lui Marcel Ciolacu cea mai mare greșeală a guvernării. Atac fin la adresa PNL

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, 26 mai, că cea mai mare greșeală a guvernului a fost ”liberalizarea haotică la energie”. El a lăudat, în schimb, creșterea economică din primul trimestru, despre care a spus că se va resimți mai târziu în buzunarele românilor.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, joi seară, la Antena 3, care este cel mai mare eşec al guvernării.

”Cred că întâi am încercat să închidem problemele cele mai arzătoare prin actul de guvernare. Rămâne cel mai mare eşec, nu al acestei guvernări, şi cea mai mare greşeală a fost făcută acea liberalizare haotică la energie. De aici a plecat tot lanţul de scumpiri şi a pornit toată această inflaţie. Dacă am fi fost atenţi şi am fi gândit o astfel de criză în energie, lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Este cea mai mare creştere economică pe primul trimestru, din componentele creşterii economice, de exemplu agricultura are o foarte mică pondere, asta înseamnă că în continuare vom avea un trend corect. Mai este mult până când această creştere economică se va vedea în buzunarele românilor”, a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă a calculat cu cât au sărăcit românii în ultimele 6 luni, liderul PSD s-a referit la rata inflaţiei.

”S-au făcut simulări, avem indicele de inflaţie, în acest moment şi sperăm ca el să nu mai fie influenţat într-un mod necontrolabil, dacă va exista o recesiune în zona euro. Partenerul numărul unu economic al României, în acest moment este Germania. Ce este încurajator este că avem şi se preconizează 10-15 la sută invstiţii noi în România, investiţii străine. Companii care au plecat ori din Rusia, ori din Ucraina găsesc climatul corect în România”, a mai spus Ciolacu.

PSD a prezentat, joi, bilanţul primelor şase luni de guvernare alături de PNL şi UDMR.

