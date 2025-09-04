"Rusia înțelege doar limbajul forței și trebuie să acționăm în consecință". Anunțul președintelui Nicușor Dan după summit-ul Coaliției de Voință

România susține adoptarea de noi sancțiuni, ca o formă de presiune la adresa Rusiei, a anunțat joi, 4 septembrie, președintele Nicușor Dan, într-o postare pe platforma X.

De asemenea, șeful statului a salutat „unitatea și coordonarea transatlantică” în fața Rusiei, după summitul coaliției de voință la care a participat virtual, de la București, scrie HotNews.

Very good & substantive meeting today of the #CoalitionOfTheWilling, presided by @EmmanuelMacron & @Keir_Starmer. I commend the hard work and the progress achieved on delivering robust security guarantees for Ukraine. Transatlantic unity and coordination represent our… pic.twitter.com/3J4Bwz1R8J — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 4, 2025

„Unitatea și coordonarea transatlantică reprezintă forța noastră în fața Rusiei. Salutăm participarea reprezentanților SUA la reuniunea noastră. Implicarea SUA rămâne crucială în toate aspectele eforturilor noastre comune de a ajunge la un armistițiu și la o pace durabilă în Ucraina”, a mai spus el.

Dan a anunțat, totodată, că țara noastră susține adoptarea de noi sancțiuni, ca o formă de presiune la adresa Rusiei.

„Trebuie să menținem presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu dorește pacea. Din păcate, ea înțelege doar limbajul forței și trebuie să acționăm în consecință. România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare.”

Președintele a afirmat și că „securitatea puternică a Ucrainei și consolidarea în continuare a poziției NATO pe flancul estic și la Marea Neagră merg mână în mână”.

„Sprijinul continuu pentru Republica Moldova și calea sa democratică și europeană este la fel de important pentru securitatea și stabilitatea generală a regiunii noastre”, a conchis el.

Aliații Ucrainei au hotărât joi, 4 septembrie, asupra necesității de a continua ajutorul intens acordat Kievului pentru apărarea sa și că o pace durabilă necesită garanții solide de securitate.

