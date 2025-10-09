300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în continuare în coaliție”

Reducerea numărului de parlamentari la 300, decisă prin referendum încă în 2009, revine în discuţie. UDMR amenință că rupe coaliția dacă trece proiectul. Și Varujan Pambuccian, șeful grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, se opune și spune că o astfel de măsură ar însemna dictatură.

Proiectul legislativ aparține USR, care l-a inițiat încă din vară și l-a reintrodus recent în circuitul parlamentar, după ce mai fusese depus anterior. Inițiativa vizează reducerea numărului de parlamentari de la 454, cât sunt în prezent, la 300. Referendumul din 2009, inițiat de fostul președinte Traian Băsescu, a fost validat de populație și prevedea reducerea numărului de parlamentari la 300 și instituirea unui Parlament unicameral. Deși votul a fost covârșitor favorabil, măsura nu a fost aplicată niciodată.

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis senatorilor liberali să voteze proiectul de lege al USR. Potrivit unor surse liberale, formațiunea ar fi convenit să susțină varianta cu 200 de deputați și 100 de senatori, în cazul în care proiectul va fi discutat în comisii. Chiar și așa, liderii partidului admit că „drumul este lung până la o eventuală adoptare”, întrucât reducerea numărului de parlamentari este o temă extrem de sensibilă pentru toate formațiunile politice.

Cristian Andrei - consultant politic, Agenția de Rating Politic - agenție de sondaje și strategie politică, consideră, într-un comentariu pentru Ziare.com, că tema celor „300 de parlamentari” este mai degrabă un instrument de negociere politică, nu o reformă cu șanse reale de aplicare.

„Mai degrabă nu se va ajunge la un vot dar s-ar putea dezlega alte negocieri”

Întrebat dacă am putea vedea acest proiect implementat sau mai degrabă se rupe coaliția, Cristian Andrei a opinat că inițiativa nu va ajunge probabil la un vot final, dar ar putea fi folosită ca monedă de schimb în alte negocieri interne din coaliție.

„Sunt două lucruri aici. Primul, că este o temă prin care se negociază pe poziții de forță în coaliție. E rândul PNL să facă acest lucru, susținând un proiect de lege al USR, arătându-le celorlalți din coaliție că poate ridica și el mingi la fileu, că poate provoca, așa cum o tot fac cei din PSD și chiar și din UDMR permanent. Rezultatul? Mai degrabă nu se va ajunge la un vot dar s-ar putea dezlega alte negocieri, în alte părți unde coaliția s-a blocat ca urmare a altor șantaje politice reciproce. Putem spera doar că mizele sunt legate de reforme și nu de lupta pentru diverse poziții”, a spus Cristian Andrei pentru Ziare.com.

„Ne oferă indicii și despre cum va juca politic premierul în continuare în coaliție”

Consultantul politic Cristian Andrei este de părere că premierul Ilie Bolojan se poziționează public într-un mod similar cu fostul președinte Traian Băsescu, adoptând o atitudine critică față de partide, inclusiv față de propriii parteneri de guvernare.

„Al doilea, pe fond, tema cu 300 de parlamentari arată că de fiecare dată când se ajunge la interesul politicienilor, orice reformă clachează. Cred că asta și vrea să arate premierul Bolojan. Tocmai de aceea, văd utilizarea subiectului 300 de parlamentari mai degrabă ca o temă a președintelui PNL prin care admonestează partenerii de coaliție.

E o poziționare publică a premierului Bolojan asemănătoare fostului președinte Băsescu, critică la adresa partidelor politice. Iar asta ne oferă indicii și despre cum va juca politic premierul în continuare în coaliție”, a punctat Cristian Andrei într-o analiză pentru Ziare.com.

