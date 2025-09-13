Ionuț Moșteanu, despre exprimarea fostului premier pe deficit: „Nu știu dacă a spus Marcel Ciolacu, dar cumva asta s-a întâmplat”

Vicepremierul Ionuț Moșteanu (USR) a afirmat că fostul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, l-ar fi învățat pe premierul Marcel Ciolacu să nu mai efectueze rectificări bugetare și să aloce bani din fondul de rezervă al Guvernului. Declarațiile au fost făcute sâmbătă, 13 septembrie, în emisiunea Insider politic de la Prima TV.

„Eu sunt sigur, 90%, că Marcel Boloș i-a dat această perspectivă și a inventat această găselniță. Este un tip foarte creativ din punctul acesta de vedere”, a spus Ionuț Moșteanu, referindu-se la modul în care fostul ministru și premierul au gestionat bugetul în 2023.

Vicepremierul a făcut referiri și la modul în care fostul premier - Marcel Ciolacu s-ar fi exprimat pe tema creșterii deficitului. Fostul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat anterior că l-a informat de „cel puțin șase ori” pe premierul Ciolacu că deficitul bugetar se apropie de limite critice și că răspunsul premierului a fost că „îl doare în organul genital de deficitul bugetar”.

„Nu ştiu dacă a spus Marcel Ciolacu, dar cumva asta s-a întâmplat. Arăta că nu-i pasă de deficit. Şi a făcut harcea-parcea tot bugetul. Şi, iată, am ajuns să avem deficit în 2024 ca pe vremea crizei economice din 2008-2009 sau ca în vremea pandemiei, deşi n-am avut nici război, nici pandemie, nici criză economică. A fost doar Marcel Ciolacu la butoane şi iată unde am ajuns. Acum, cred în acelaşi timp că Marcel Boloș, care atunci era ministru de Finanţe, era foarte lăudat de Marcel Ciolacu. Erau ca doi bobi într-o păstaie. Şi împreună au făcut lucrurile astea, pentru că nu poţi să eviţi rectificarea într-un an de capul tău ca prim-ministru”.

Ads

Ionuț Moșteanu a explicat că în 2023, tandemul Ciolacu-Boloș nu a făcut rectificare bugetară și a redistribuit fondurile prin fondul de rezervă, ceea ce a creat dificultăți în reducerea deficitului: „Ce a făcut în 2023 acest tandem - Marcel Ciolacu cu Marcel Boloș - este fără precedent. Ei practic atunci n-au făcut rectificare. Au dezangajat banii din alte investiţii, le-au mutat în fondul de rezervă, le-a pus cu pixul Marcel Ciolacu. Eu sunt sigur, 90%, că Marcel Boloș i-a dat această perspectivă și a inventat această găselniță. Este un tip foarte creativ din punctul ăsta de vedere. Şi eu am o solidă bănuială că Marcel Boloș l-a învățat pe Marcel Ciolacu această schemă, schemă de pe urma căreia suferim și acum și cu toții. Pentru că e foarte, foarte greu să reduci deficitul în momentul în care crești cheltuieli structurale, în momentul în care ai o supra-contractare fără precedent pe toate palierele mari de cheltuieli, fie că e vorba de investiţii în infrastructura rutieră, proiectele pe Anghel Saligny, proiecte pe PNRR, proiectele care sunt la Compania Națională de Investiții. Au aruncat cu bani și au zis: „Faceți contracte, semnați, dați drumul, că le rezolvăm noi cumva”, a comentat liderul USR”.

Ads

Vicepremierul a subliniat că actualul guvern condus de Ilie Bolojan caută zilnic soluții pentru a reduce cheltuielile statului, evitând în același timp un impact social major: „Trebuie să ținem economia în priză și să reducem cheltuielile structurale la un nivel pe care ni-l putem permite”.

Ads