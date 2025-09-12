De ce nu se înțeleg PSD și PNL pe reforma administrativă? Analistul Cristian Andrei: „Nu doresc niciunii să piardă puținul control politic pe care-l mai au prin primari”

PSD și PNL nu reușesc să cadă de acord asupra reformei administrative, iar conflictul dintre cele două partide amenință să blocheze agenda guvernamentală pentru următoarea perioadă. Discuțiile privind reorganizarea administrației locale vor fi reluate după ce primele propuneri privind reducerea posturilor și optimizarea cheltuielilor au generat nemulțumiri în ambele tabere. În plenul Parlamentului, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis săgeți către partenerii de guvernare.

Social-democrații consideră că disponibilizările masive nu trebuie să devină un scop în sine. De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan și liberalii merg pe o linie mult mai dură, solicitând o reducere de 40% a posturilor din administrația publică locală, considerată de aceștia esențială pentru ținerea sub control a deficitului bugetar și pentru eliberarea de resurse ineficiente. Diferențele de abordare s-au transformat deja într-o confruntare politică, fiecare parte încercând să-și protejeze electoratul: PSD, prin menținerea influenței primarilor și a aparatului administrativ, iar PNL, prin afișarea unui profil de partid reformist și disciplinat fiscal.

Tensiunile sunt amplificate și de cel de-al treilea pachet de măsuri fiscale și bugetare, aflat în pregătire, care promite noi contradicții în coaliție. PSD a anunțat că lucrează la un proiect paralel de relansare economică ce vizează reincluderea unor excepții de la plata CASS pentru anumite categorii. Inițiativa este respinsă de premierul Bolojan și de liberali, care susțin că nu ar trebui să existe excepții.

Cristian Andrei, consultant politic și fondator al Agenției de Rating Politic - agenție de sondaje și strategie politică, a explicat într-un dialog cu Ziare.com de ce discuțiile dintre PSD și PNL pe tema reformei administrative par să bată pasul pe loc. Potrivit acestuia, reforma administrativă și teritorială reală este un subiect evitat de ambele partide pentru că ar implica pierderea unei părți din controlul politic exercitat prin rețeaua de primari și primării.

Teama de a pierde controlul local

Potrivit lui Cristian Andrei, ceea ce discută PSD și PNL nu este o reformă administrativă adevărată, ci doar ajustări de suprafață pentru a acoperi deficitul bugetar. Expertul menționează că principalul motiv pentru care partidele evită reforma este pierderea controlului politic pe care îl mai au prin primari și primării.

„În primul rând că noi nu vorbim acum despre o reformă administrativă, ci doar despre o periere a unor cheltuieli, de suprafață, pentru că avem deficit. Reforma administrativă și teritorială este atât de departe, încât nimeni nu vrea de fapt să vorbească despre ea – și în final din același motiv: nu doresc niciunii să piardă puținul control politic pe care-l mai au prin primari. Pentru că după ce au pierdut baza electorală populară (votul pe sigla de partid), le este greu, mai ales celor din PSD, dar și unora din PNL, să piardă și baza de putere captivă, cea pe care o gestionează prin primari și primării.

Disputa actuală: premier vs. PSD

Analistul politic este de părere că actuala dispută nu este doar între partide, ci mai degrabă între premier și susținătorii săi, pe de o parte, și PSD, pe de altă parte.

„Apoi, aș spune că disputa actuală este mai degrabă între premier și susținătorii lui, și PSD, mai degrabă. Argumentele PSD, care cere abia acum o analiză mai nuanțată, par tardive, după ce au avut ani de zile ocazia, inclusiv prin premierul Ciolacu, să arate că știu să facă altfel de rectificare a deficitului. N-au făcut-o”, a mai spus Cristian Andrei pentru Ziare.com.

