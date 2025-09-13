Grindeanu și Bolojan se amenință reciproc cu demisia: „Există un elefant în încăpere”. Cine va părăsi primul guvernul

La 80 de zile de la preluarea guvernării, coaliția PSD-PNL pare să fie mai degrabă un teren al tensiunilor decât al proiectelor comune. Disensiunile interne, amenințările cu demisia și scandalurile din interiorul cabinetului au devenit aproape o rutină, iar fiecare zi aduce cu sine noi semne de slăbiciune și incoerență în guvernare. Sorin Grindeanu a vorbit recent asupra comportamentului lui Ilie Bolojan, afirmând că „flutură demisia la fiecare ședință a coaliției și asta nu e o abordare constructivă și serioasă. Demisia nu trebuie să fie o pârghie de șantaj politic”.

Ironia este aceea că reproșurile lui Grindeanu seamănă izbitor cu modul în care PSD gestionează „ieșirile” de la guvernare. În aceste prime trei luni, tensiunile dintre partide au devenit vizibile nu doar în declarații și critici reciproce, ci și în incapacitatea coaliției de a livra marile reforme.

Analiștii politicii de la noi remarcă faptul că, în timp ce PSD folosește amenințările cu ieșirea din coaliție pentru a-și negocia avantaje, PNL încearcă să mențină aparențele unei coaliții funcționale, cu un premier care are demisia „pe masă” și cu un dezechilibru constant care afectează credibilitatea cabinetului și capacitatea de a implementa măsurile dificile sau reformele dure de care e nevoie.

Cristian Andrei - consultant politic, Agenția de Rating Politic - agenție de sondaje și strategie politică, vede însă problema dintr-o perspectivă mai largă, care depășește conflictul punctual dintre liderii politici din guvern. Expertul a spus, într-o analiză pentru Ziare.com, că aceste dispute interne sunt ascultate doar de o parte a populației, în timp ce legătura cu restul cetățenilor s-a pierdut de mult.

Demisia ca șantaj politic în coaliție

Potrivit analizei consultantului Cristian Andrei, disputele interne se consumă „într-o cameră mică”, între lideri, în timp ce „afară vine iarna politică”, adică o răcire accentuată a încrederii publicului și o lipsă de perspective pentru cetățeni.

„Există un elefant în încăpere despre care nu vorbim: aceste mici șicane, scandaluri, amenințări, certuri – sunt ascultate, cât mai sunt ascultate, și mai au vreo relevanță doar pentru o jumătate de români. Cu restul s-a pierdut de mult legătura și orice pod de încredere din partea tuturor partidelor și liderilor politici. Cu alte cuvinte, ne certăm și ne împăcăm între noi, într-o cameră mică, iar afară vine iarna politică”, a opinat Cristian Andrei pentru Ziare.com.

„Această coaliție proiectează doar o eventuală criză și nu un roadmap”

Analistul consideră că marea problemă a actualei guvernări nu este neapărat conținutul conflictelor din coaliție, ci imaginea pe care o proiectează. În lipsa unui pact solid, care să transmită stabilitate, măsurile nepopulare devin imposibil de justificat în fața cetățenilor, este de părere Cristian Andrei.

„Ce contează este imaginea generală de lipsă de orizont care se așterne peste guvernare, din cauza acestor certuri – faptul că această coaliție proiectează doar o eventuală criză și nu un roadmap, un drum clar spre o guvernare de succes. Proiectează certuri și momente de ruptură, aproape săptămânal, în loc să proiecteze o ieșire la lumină din criză. Este greu astfel să legitimezi orice măsuri mai dure sau impopulare pe termen lung, oricât de bine intenționat ai fi. Nu poți să le spui oamenilor că o tăiere sau scădere a nivelului de trai are sens, dacă tu, coaliție, nu dai sentimentul că ai un pact, o înțelegere pe mai mult de următoarele 2-3 săptămâni”, a explicat Cristian Andrei pentru Ziare.com.

Șantajul politic – „arma” coaliției

Un alt aspect remarcat de Cristian Andrei este folosirea șantajului politic ca instrument de negociere, de tipul: „ieșim din coaliție dacă nu avem candidați comuni la alegeri”.

„La asta se adaugă și șantaje politice care n-ar trebui să aibă vreo legătură cu guvernarea – de tipul: „noi ieșim din coaliție, dacă nu avem candidați comuni în alegeri”. Lucru care s-a cerut, s-a făcut și s-a dovedit a fi extraordinar de nociv pentru partidele din coaliția PSD-PNL în 2024”, a mai spus Cristian Andrei pentru Ziare.com.

