Guvern: „Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliție fără nicio opinie contrară”

Guvernul a decis să nu prelungească măsura de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Ene Dogioiu, sâmbătă, 13 septembrie. Potrivit acesteia, decizia a fost luată la nivelul coaliției de guvernare, fără a exista opinii contrare.

„Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților. Săptămâna viitoare, premierul va avea discuții cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creșteri importante de prețuri”, a transmis Ioana Ene Dogioiu.

Aceasta a avut un schimb de opinii cu președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Liderul social-democrat spune că ridicarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, neagreată de partidul său, ar putea crește inflația cu 2-3 procente și ar afecta și mai mult puterea de cumpărare a românilor.

Grindeanu a reacționat într-o postare pe pagina personală de Facebook față de zvonurile privind ridicarea plafonării adaosului de la 1 octombrie. El a scris că va cere de urgență clarificări partenerilor de guvernare în această privință.

„(...) M-au îngrijorat zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie.

Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord!

Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși! Așadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecție, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici și medii! O spun public și o voi afirma clar și în cadrul viitoarei Coaliții: presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară!

Să gândim de două ori înainte de orice acțiune guvernamentală!”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

