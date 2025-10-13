Iese PSD de la guvernare sau pică Bolojan? „Ruperea coaliției este un „no-go”. Va pune pe tapet soluții mai puțin bune pentru România”

Într-un moment de tensiune crescândă între partenerii de guvernare, două scenarii sunt analizate de observatorii politicii de la noi: iese PSD de la guvernare sau cade Ilie Bolojan? Cele două ipoteze, aparent opuse, sunt, de fapt, expresia aceleiași crize de fond și un blocaj în interiorul coaliției care arată limitele parteneriatului PSD-PNL-USR-UDMR și presiunile tot mai mari din teritoriu.

De la disputa privind reforma administrativă și tensiunile generate de OUG 52, până la negocierile complicate pentru alegerile din Capitală și reapariția simbolică a proiectului „300 de parlamentari”, semnele de fisură se adună într-un ritm care transformă coabitarea într-un exercițiu de supraviețuire politică.

Pentru PSD, calculele sunt complexe: o retragere din Guvern înainte de congresul de la finalul lunii ar putea fi interpretată ca un gest de forță, dar și ca o recunoaștere a eșecului unei coaliții pe care toate partidele de la Putere au revendicat-o ca garanție a stabilității. În același timp, tensiunile din jurul premierului Ilie Bolojan, care este nevoit să detensioneze constant presiunilor interne, mai ales după episodul OUG 52 – arată fragilitatea unei conduceri prin echilibristică.

Ads

Consultantul politic Daniel Olteanu a explicat, într-o analiză pentru Ziare.com, că ruperea actualei coaliții de guvernare ar fi, în acest moment, „un no-go politic”, întrucât ar amplifica instabilitatea și ar putea genera scenarii mult mai nefavorabile pentru România, precum o guvernare minoritară.

Instabilitatea ar aduce soluții mai proaste pentru România

Daniel Olteanu este de părere că episodul OUG 52 a demonstrat limitele de funcționare ale coaliției, în special în fața presiunilor administrative. Prin reacția rapidă, Sorin Grindeanu a câștigat puncte importante în relația cu propriii primari, în perspectiva congresului, notează analistul politic.

„Ruperea coaliției este, în acest moment, un „no-go”: dincolo de neseriozitate va amplifica instabilitatea și va pune pe tapet soluții mai puțin bune pentru România, precum o guvernare minoritară.

Ads

Pentru exemplificare, episodul OUG 52 a arătat limitele coaliției. Riscurile de blocaj

administrativ generau cost politic pentru primari. Prin reacția rapidă, Grindeanu a obținut puncte serioase în relația cu propriii primari, în așteptarea congresului de la finalul acestei luni. Mai mult, a și demonstrat că premierul poate ceda presiunilor politice”, a opinat Daniel Olteanu pentru Ziare.com.

Alegerile din București, dependente de stabilitatea guvernării

În ceea ce privește alegerile din Capitală, Daniel Olteanu spune că legislația ambiguă privind termenele electorale complică negocierile dintre partide. Analistul nu exclude nici revenirea Gabrielei Firea în competiție.

„La București, legislația ambiguă privind termenul alegerilor complică negocierea; PNL și PSD vor să treacă de perioada critică, în timp ce USR știe că după ea șansele se subțiază. Candidatura în Capitală nu poate fi decisă în afara stabilității guvernării: precedentul bâlbâielilor de anul trecut a creat culoar pentru Nicușor Dan și un scor record. La alegerile ce vor veni, conflictele alimentează candidatul suveranist. Există potențiali jucători – inclusiv o probabilitate de come back pentru Gabriela Firea, pe fondul congresului PSD de la final de octombrie – dar nimeni nu intră în cursă fără susținere consistentă”, a punctat Daniel Olteanu în analiza sa pentru Ziare.com.

Ads

Proiectul „300 de parlamentari”, un gest simbolic

În privința relansării proiectului privind reducerea numărului de parlamentari la 300, Daniel Olteanu consideră că este „un răspuns populist la probleme reale”.

„Cât despre proiectul cu 300 de parlamentari, el este un răspuns populist la probleme reale: există voință populară din referendum, însă chiar Bolojan a admis impactul redus asupra eficienței. Repunerea pe agendă acum pare mai degrabă gest simbolic și tentativă de destabilizare, nu soluție”, a expus Daniel Olteanu pentru Ziare.com.

Ads