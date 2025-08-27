Partidele se tem de alegeri la Primăria Capitalei: „În coaliție e ceartă mare. A merge separat ar transmite un semnal negativ. A merge împreună și a pierde, la fel.”

Alegerile pentru Primăria Municipiului București sunt întârziate pe fondul disputelor dintre principalele formațiuni politice. Deși, în teorie, legislația prevede o procedură clară pentru stabilirea datei scrutinului, în practică, decizia este împinsă de la o perioadă la alta din cauza tensiunilor din coaliție și a calculelor electorale. Situația a degenerat acum într-un scandal public între PSD și USR, după ce liderii celor două partide și-au aruncat acuzații tăioase și ironii, fiecare încercând să câștige teren în fața electoratului din Capitală.

Totul a pornit de la declarațiile lui Cătălin Drulă, deputat USR și unul dintre numele vehiculate pentru o candidatură la Primăria Capitalei. Acesta a spus că „nu PSD decide când au loc alegerile la București”, amintind că există o lege în acest sens. Mai mult, Drulă a arătat că atât președintele Nicușor Dan, cât și premierul Ilie Bolojan au fost „foarte clari” în pozițiile lor: scrutinul pentru Capitală ar trebui să se desfășoare în toamna acestui an, mai exact în luna noiembrie.

Replica nu a întârziat să vină din partea PSD. Liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, l-a ironizat pe Drulă într-un stil caracteristic, afirmând că „s-a umflat tărâța-n Drulău” și acuzându-l că forțează în mod artificial grăbirea alegerilor. „Vrea el, mort-copt, să ținem alegeri acum în București”, a spus Zamfir, adăugând că USR trebuie să înțeleagă că nu este „miezul guvernării” și că țara se poate conduce și fără pretențiile unui partid mic.

Contextul este însă mai amplu și arată tensiunile din interiorul coaliției. Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a recunoscut că nu vrea să discute în acest moment despre alegerile din București, motivând că acestea ar putea „arunca în aer scena politică”. În plus, Grindeanu a menționat că o candidatură comună PNL–USR la Capitală ar genera „șanse mari să se rupă coaliția”.

Astfel, ceea ce ar fi trebuit să fie o procedură democratică normală a devenit un nou front de conflict politic. Partidele calculează fiecare pas, temându-se că o înfrângere la București ar transmite un semnal extrem de negativ în plan național, potrivit analiștilor.

Radu Turcescu, strateg de PR și consultant politic, expert în comunicare și specialist în managementul crizelor, a comentat pentru Ziare.com motivele pentru care alegerile pentru Primăria Capitalei întârzie.

Le e frică de alegeri partidelor tradiționale?

Potrivit expertului, situația reflectă ezitările partidelor de a-și asuma riscurile unui scrutin local important, mai ales într-un context politic marcat de tensiuni interne și negocieri nefinalizate. Alegerile pentru Primăria Capitalei, consideră Radu Turcescu, ar fi un adevărat barometru al puterii partidelor.

„Cu siguranță partidele se tem acum, iar aceste alegeri ar fi un test real. Pe de altă parte, să nu uităm că alegerile locale au un specific ușor diferit, în sensul în care este ales mai degrabă omul și mai puțin partidul”, a punctat Radu Turcescu în analiza sa pentru Ziare.com.

„Nimeni nu vrea alegeri”

Potrivit analistului, motivul principal pentru care scrutinul nu are loc încă este incertitudinea politică și reticența partidelor. În opinia expertului, o decizie privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei va depinde de negocierile interne dintre partide și de evaluarea riscurilor politice.

„Problema reală e că nimeni nu vrea alegeri. Nu e nici momentul, după toată harababura din 2024-2025. Dar nici nu cred că s-au încheiat negocierile între partide. Cine susține pe cine, de fapt? În coaliție e ceartă mare. A merge separat ar transmite un semnal negativ. A merge împreună și a pierde ar transmite, din nou, un semnal negativ. Așa că așteptăm…” a mai spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

