PSD și „liniile roșii”. Șansele ca Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului la presiunea PSD: „Joacă această carte. Și ei, și extremiștii”

Coaliția de guvernare traversează una dintre cele mai tensionate perioade de la preluarea puterii (23 iunie 2025), iar conflictele par să fie mai complexe decât o simplă dispută punctuală între parteneri. Divergențele s-au accentuat în special în jurul reformei administrației publice locale, un proiect pe care premierul Ilie Bolojan îl consideră vital pentru eficientizarea statului.

În același timp, PSD percepe această reformă drept o linie roșie, temându-se că măsurile dure vor fi percepute negativ de electorat și vor slăbi poziția partidului în teritoriu.

Neînțelegerile nu se limitează însă doar la reformă: mai multe măsuri adiacente, care vizează reformarea aparatului de stat și reorganizarea funcțiilor administrative, au devenit, de asemenea, puncte de fricțiune.

În încercarea de a gestiona criza, liderii coaliției s-au întâlnit într-o ședință menită să detensioneze atmosfera și să armonizeze pozițiile. Rezultatul a fost însă unul ambiguu: deși formal au fost exprimate angajamente de cooperare, întâlnirea a scos la iveală discrepanțe profunde în abordarea politicilor guvernamentale. PSD și-a intensificat ofensiva, încercând să-și impună punctul de vedere în toate deciziile importante ale cabinetului în care are cea mai mare pondere.

Partidul mizează pe abilitatea sa de a manipula percepția publică, prezentând unele inițiative ale premierului Bolojan drept acțiuni dure, lipsite de empatie, în timp ce propriile poziții sunt promovate ca fiind „responsabile”.

Ads

Premierul Ilie Bolojan, pe de altă parte, rămâne ferm pe poziții, convins că reformele nu mai pot fi amânate și că întârzierea lor ar păstra România într-un model administrativ depășit și care risipește resurse considerabile. Blocajele frecvente din cadrul executivului, întârzierile în aprobarea proiectelor și strategia aparent coordonată a unor lideri PSD sugerează o încercare de subminare a autorității premierului.

Analistul politic Eusebiu Slăvitescu, specialist în cadrul Comisiei Europene și fost diplomat în Ministerul Afacerilor Externe, a vorbit, într-o analiză pentru Ziare.com, despre tensiunile politice care înconjoară planurile de reformă ale Guvernului și despre direcția guvernamentală, dacă Ilie Bolojan s-ar putea vedea forțat să plece din fruntea guvernului sub presiunea PSD. Potrivit expertului, problema esențială nu este dacă reforma administrației publice locale trebuie făcută, ci când și cum.

Ads

„România încă funcționează după modelul desenat de regimul criminal comunist”

Analistul politic arată că România încă funcționează pe un model moștenit din perioada comunistă, iar adaptarea structurii administrative este o necesitate pe termen lung.

„Redimensionarea administrației publice locale trebuie făcută oricum. Indiferent cine vine la putere, la un moment dat o faci. La fel și reforma administrativ-teritorială. Polonezii au făcut-o în anii ’90; România încă funcționează după modelul desenat de regimul criminal comunist”, a amintit Eusebiu Slăvitescu într-un dialog cu Ziare.com.

PSD: „Merge, domnule, și așa”

Eusebiu Slăvitescu punctează că PSD va folosi întotdeauna „cartea cumsecădeniei” în comunicare electorală și politică, mizând pe percepția publică precum că „merge și așa” și pe reținerea multor oameni față de schimbări dure.

El descrie tactici prin care opoziția și forțele adversare încearcă să-l eticheteze pe Bolojan drept „omul cu etica protestantă, preocupat doar de tăiat, fără milă”, o imagine pe care, spune analistul, PSD și forțele extremiste o vor folosi pentru a canaliza frica și rezistența publică.

„PSD va încerca întotdeauna să joace cartea „cumsecădeniei”, pentru că știu că românii sunt oameni cumsecade. „Merge, domnule, și așa”. Uitați-vă la discursul lor: orice, doar ca opinia publică să-l coloreze pe Bolojan drept omul cu „etica protestantă”, preocupat doar de tăiat, fără milă. Iar PSD înțelege că oamenilor le este frică, direct sau indirect. Și joacă această carte — și ei, și extremiștii”, a spus Eusebiu Slăvitescu pentru Ziare.com.

Ads