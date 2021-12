Kelemen Hunor neagă scandalul din coaliție și spune că Iohannis „a vrut să ştie care sunt priorităţile pentru perioada următoare”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că reprezentanţii partidelor din coaliţie nu s-au "certat", însă au întâlniri dese pentru a discuta pe teme de actualitate.

În ceea ce priveşte discuţiile dintre liderii partidelor de la guvernare şi preşedintele Klaus Iohannis, Kelemen a explicat că şi în fosta coaliţie cu USR aveau loc periodic astfel de discuţii, iar de data aceasta s-a vorbit despre "necesităţile, priorităţile populaţiei".

"Nu ne-am certat. Adevărul este că nu ne-am certat. Lucrul cel mai important că în această perioadă vom avea foarte multe întâlniri în coaliţie. Vrem să avem buget până la sfârşitul anului şi vrem să avem discuţii, asta e normal, e firesc", a afirmat Kelemen Hunor marţi seară, la TVR.

Liderul UDMR este de părere că actuala clasă politică se află, de ani, într-un "cerc vicios" din care trebuie să iasă.

"Dacă te uiţi din afară, ai impresia că România nu poate fi guvernată stabil din punct de vedere politic. (...) Trebuie să rupem acest cerc vicios, trebuie să ieşim din acest cerc.

Eram optimist, spuneam că va dura cu USR, uite că nu am avut dreptate. Acum sunt realist şi spun că dacă trecem această perioadă de un an de zile şi reuşim să creştem încrederea şi vom avea şi rezultate la guvernare (...) atunci sigur că vom ieşi din acest cerc vicios, pentru că au trecut din 2012, de când a picat guvernul Ungureanu, noi am avut 12-13 guverne, chiar cu premieri interimari, 14", a menţionat Kelemen.

În ceea ce priveşte discuţiile dintre reprezentanţii partidelor din coaliţie şi preşedintele Klaus Iohannis, liderul UDMR a explicat că şeful statului a vrut să ştie care sunt priorităţile pentru perioada următoare.

"Nu au fost discuţii nici prea aprofundate, nici discuţii lungi, dar probabil că astfel de întâlniri vom programa periodic. (...) E absolut firesc, pentru că în România (...) preşedintele are anumite atribuţii constituţionale, e bine să existe un dialog. E bine să existe o discuţie politică. (..) Au fost discuţii legate de necesităţile, priorităţile populaţiei şi ce credem noi că trebuie făcut foarte rapid, am spus: bugetul, PNRR-ul”, a adăugat vicepremierul.

Liderul UDMR a arătat că "astfel de discuţii au fost şi în vechea coaliţie" cu USR, la două-trei săptămâni.