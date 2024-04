Coca-Cola Light sau Zero? Care dintre cele două băuturi este mai sănătoasă. Verdictul dat de un dietetician

Un dietetician a evaluat cât de sănătoase sunt băuturile răcoritoare fără calorii, Coca-Cola Light sau Coca-Cola Zero, iar rezultatele sunt dezamăgitoare pentru fanii Coca-Cola.

"Ambele conțin aspartam, cofeină, arome naturale și coloranți caramel, etc.", a început Abbey Sharp postarea ei pe TikTok.

"Diferența cheie este că Diet Coke este îndulcit exclusiv cu aspartam, în timp ce Coke Zero conține și un îndulcitor numit potasiu acesulfam sau Ace-K", a continuat Sharp. "În timp ce comunitatea de wellness le va numi pe ambele îndulcitori otravă completă, realitatea este că sunt aprobate de FDA și au fost considerate sigure."

Aspartamul este de aproximativ 200 de ori mai dulce decât zahărul

Aspartamul, vândut sub numele de marcă Nutrasweet, Equal și Sugar Twin, este de aproximativ 200 de ori mai dulce decât zahărul. Anul trecut, organizația de cercetare a cancerului a Organizației Mondiale a Sănătății a clasificat aspartamul ca "posibil carcinogen pentru oameni", solicitând cercetări suplimentare privind posibilele riscuri pentru sănătate.

Dar Administrația pentru Alimente și Medicamente a declarat că nu este de acord cu această etichetă, menționând că „acest lucru nu înseamnă că aspartamul este efectiv legat de cancer”.

FDA spune că doza zilnică acceptabilă pentru aspartam este de până la 50 de miligrame pe kilogram de greutate corporală în fiecare zi.

Potasiul acesulfam, cunoscut și sub numele de Sunett și Sweet One, este, de asemenea, de aproximativ 200 de ori mai dulce decât zahărul de masă.

FDA reglementează potasiul acesulfam ca un aditiv alimentar, subliniind că a revizuit mai mult de 90 de studii cu privire la posibilele efecte toxice ale substanței.

Un studiu francez din 2022 a asociat aspartamul cu un risc crescut de accident vascular cerebral și potasiul acesulfam cu un risc mai mare de boală coronariană.

"În general, nu sunt îngrijorată de niciunul dintre acești îndulcitori, deși prefer să nu îmi asum riscul, în special în timpul sarcinii, cu potasiul acesulfam pentru că s-a demonstrat că trece prin placenta."

Conținutul de cafeină

O altă diferență majoră între Diet Coke și Coke Zero, subliniază Sharp, este conținutul de cafeină.

O doză de Diet Coke are aproximativ 46 de miligrame, în timp ce Coke Zero are 34 de miligrame.

În trăgându-și concluzia, Sharp a spus că disciplina este cheia.

"Sincer, băuturile răcoritoare dietetice nu sunt alimente sănătoase. Ele ar trebui tratate la fel ca și băuturile răcoritoare obișnuite, cu zahăr complet," a argumentat ea.

"Nu adaugă cu adevărat nimic la dieta ta decât poate un pic de plăcere și un impuls de energie. Dietetică, zero, obișnuită, oricare ar fi, dacă vrei să bei băuturi răcoritoare, alege pe cea pe care o preferi cel mai mult și bucură-te cu măsură."

În ceea ce o privește, dieteticienul înregistrat cu sediul în Nashville, Jenny Beth Kroplin, a avertizat în revista Parade luna trecută că îndulcitorii artificiali ar putea determina organismul să dorească dulciuri, scrie nypost.com.

"Aspartamul și potasiul acesulfam nu cresc nivelurile de glucoză din sânge," a explicat Kroplin. "Cu toate acestea, dulceața îndulcitorilor artificiali ar putea declanșa faza cefalică în eliberarea insulinei și ar putea cauza o creștere a nivelurilor de insulină în corp în timp."

Comentatorii videoclipului lui Sharp de 95 de secunde, care a adunat mai mult de 18.000 de vizualizări în câteva ore, și-au împărtășit preferințele lor în privința băuturilor Coca-Cola.

„Coke Zero are un gust mai bun. Diet Coke are un gust ciudat după,” a argumentat un utilizator TikTok.

„Diet Coke este pur și simplu superior, mai ales cu un strop de lămâie,” a insistat altcineva.

„Nu îmi place gustul niciunei variante. Deși Cherry Coke Zero nu a fost teribil,” a admis un al treilea.