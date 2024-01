Cocaină de 135 de milioane de euro, confiscată în portul rus Sankt Petersburg. Era ascunsă în saci de cafea

Peste o tonă de cocaină cu o valoare estimată de aproximativ 135 de milioane de euro a fost descoperită și confiscată în portul rus Sankt Petersburg în urma inspecției unor saci de cafea proveniți din Belgia, anunţă miercuri vama locală, relatează AFP.

”Peste 1.200 de kilograme de droguri, a căror valoare depăşeşte pe piaţa neagră 13 miliarde de ruble (aproximativ 135 de milioane de euro) au fost conficate în marele port Sankt Petersburg”, în nord-vestul uisiei, anunţă într-un comunicat vama.

Russia: 1,200kg of cocaine seized at the port of Saint Petersburg in a container that arrived from Belgium carrying coffee. Valued at nearly $150 million. The FSB hit another jackpot and you can be certain they'll make all that money now by selling the drugs. pic.twitter.com/n0TOGIKMtO