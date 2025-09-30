Cocaină „cât să ucidă fiecare american”, confiscată doar într-un singur stat din SUA. Drogurile aveau o valoare pe piața neagră cât bugetul României pentru Apărare în 2025

O unitate multinațională coordonată din Florida anunță confiscarea unui record de aproximativ 453.592 kilograme de cocaină în anul fiscal 2025, cantitate pe care oficialii o echivalează cu circa 378 de milioane de doze letale — suficient, afirmă ei, pentru a pune în pericol viața întregii populații americane.

Comunicatul Joint Inter-Agency Task Force – South (JIATF-S), condusă de U.S. Southern Command (SOUTHCOM) și alcătuită din componente ale U.S. Coast Guard și parteneri regionali, precizează că drogurile confiscate în ultimele 12 luni ar încăpea în aproximativ 42 de camioane de mare capacitate. Anul fiscal 2025 se încheie marți, au reamintit reprezentanții unității.

Potrivit JIATF-S, operațiunile derulate în regiune au privat cartelurile și grupările narco-teroriste de venituri estimate la 11,34 miliarde de dolari și au scos de pe piață 377,9 milioane de doze letale. Forța își desfășoară activitatea pe o suprafață vastă — circa 42 de milioane de mile pătrate — de la Pacificul de Est până în Atlanticul de Vest, cuprinzând apele internaționale de la nordul Antilelor Caraibiene până la Cap Horn.

Garda de Coastă a SUA spune că a confiscat cocaină în valoare de peste 220 de milioane de dolari în urma mai multor interceptări recente ale unor presupuse bărci cu droguri. Cel puțin o operațiune a lăsat, se pare, o ambarcațiune mică în flăcări.

Echipajul cutterului USCG Midgett a interceptat patru nave diferite suspectate de contrabandă cu droguri în largul coastelor Mexicului, Americii Centrale și Americii de Sud, în lunile august și septembrie, a anunțat agenția joi, într-un comunicat de presă. Membrii Gărzii de Coastă au confiscat atunci circa 9.590 kilograme de cocaină, în valoare totală de aproximativ 156,4 milioane de dolari.

