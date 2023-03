Fiul patronului fabricii de mezeluri Cris-Tim, dealer de cocaină. Organiza petreceri unde vindea sau oferea droguri prietenilor

Vlad Cristian Timiş (24 de ani), fiul lui Radu Timiş, patronul fabricii de mezeluri Cris-Tim, scapă de închisoare în dosarul în care a fost trimis în judecată de către procurorii DIICOT Ploiești pentru trafic de cocaină.

Era sursa de aprovizionare pentru partenerul său din Cornu și participa la petreceri unde oferea droguri prietenilor, gratuit sau contra cost.

Prețul de vânzare era de 100 de euro gramul, iar Timiș Jr., prin intermediarul său, începuse să vândă cantități de câteva zeci de grame la tranzacție. Când au fost prinși în flagrant pe DN1, la intrare în Cornu, cei doi vânduseră 49 de grame de cocaină contra sumei de 4900 de euro. Cumpărătorul era însă un investigator sub acoperire.

Timp de un an de zile, din septembrie 2020 până la data de 13.09.2021, când a fost prins în flagrant, Vlad Timiș deținut cocaină pentru consum propriu și pentru comercializare.

A recunoscut asta în fața anchetatorilor. Cumpăra cocaina cu suma de 65 euro și o revindea cu suma de 100 euro gramul, la cunoștințe, la un moment dat luându-l ca partener pentru a plasa drogurile pe tânărul din Cornu, Florin Daniel Stoian, coinculpat în același dosar. Stoian a mărturisit că la 5 grame de cocaină vândute câștiga valoarea unui gram, adică aproximativ 100 de euro.

Când cei doi au fost prinși în flagrant, pe DN1, la intrare în Cornu, aveau de vândut 49 de grame de cocaina promise unui cumpărător dispus să plătească 4900 de euro. Acesta din urmă era investigator sub acoperire. Când tranzacția s-a finalizat, au intervenit polițiștii. Timiș era sub influența drogurilor, astfel că a fost testat, iar rezultatul a ieșit pozitiv. În actul de acuzare se arată că tânărul are dosar penal întocmit Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Prahova pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.

Anchetatorii au remarcat că cei doi s-au implicat într-o afacere atât de periculoasă, deși starea lor materială era una foarte bună. La momentul organizării flagrantului, Timiș conducea un Mercedes Benz GLE 400, iar partenerul său un VOLKSWAGEN TOUAREG.

Deși pentru faptele lor, trafic de droguri de mare risc în formă continuată, activitate care s-a întins pe o perioadă de aproape un an, pedeapsa poate ajunge până la 20 de ani de închisoare, Timiș și Stoian au ales să facă denunțuri și astfel au beneficiat de o reducere considerabilă de pedeapsă.

Stoian l-a denunțat pe Timiș, iar acesta din urmă pe un alt dealer pe numele căruia a început urmărirea penală, se arată în motivarea instanței.

”Instanţa de fond a reţinut că în privința inculpaţilor sunt incidente prevederile art. 15 din Legea nr. 143/2000 potrivit cărora persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 2 - 9, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege”, potrivit documentului citat.

Deși Tribunalul Prahova i-a condamnat pe cei doi la închisoare cu executare, Curtea de Apel a decis suspendarea executării pedepsei, apreciind ”vârstele relativ fragede ale acestora”, dar și faptul că sunt la prima întâlnire cu legea penală. Au contat în ochii instanței de apel și caracterizările depuse la dosar, ”reieșind că sunt persoane integrate social”.

Din toată acestă afacere, cel mai ”șifonat” a ieșit Stoian, instanța dispunând confiscarea specială (în natură) a autoturismului marca VOLKSWAGEN TOUAREG” bun dobândit prin săvârșirea de infracțiuni de trafic de droguri de mare risc (şi folosit la săvârșirea infracțiunii)”, potrivit portalului instanțelor de judecată.

