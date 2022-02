Încă o jucătoare de tenis din România și-a dat afară antrenorul după Australian Open

Nu doar Simona Halep și-a concediat antrenorul după Australian Open.

Gabriela Ruse, locul 61 WTA, a încheiat colaborarea cu antrenorul Andreo Cociașu, anunțul fiind făcut de acesta pe facebook.

"Hello!

Aș dori să vă anunț că din păcate, colaborarea mea cu Gabriela Ruse a luat sfârșit.

Când am bătut palma la începutul verii trecute, am stabilit împreună că top 50 WTA este un obiectiv cât se poate de tangibil si realist, având in vedere oceanul de potential in care se scălda tenisul ei.

Am crezut amândoi zi de zi in aceasta viziune si ma declar foarte norocos si recunoscător sa fi luat parte la parcursul exceptional din ultimul an..primul titlu WTA, prima finala WTA, prima victorie pe tabloul principal al unui Grand Slam si un salt de 150 locuri pana pe nr. 61 mondial. Amintiri de neuitat!

Aș dori sa ii mulțumesc Gabrielei pentru șansa oferita si ii urez mult succes pentru restul sezonului."

Gabriela Ruse a ajuns în turul II la Australian Open.

