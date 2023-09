Ce a făcut câștigătoarea US Open după primul set, când a cerut pauză de vestiar

La 19 ani, jucătoarea americană de tenis Coco Gauff a câştigat titlul la US Open, după un meci în care a revenit deşi a fost condusă la seturi de Arina Sabalenka. Ea a spus că a început să creadă că poate câştiga trofeul doar vineri seară şi a vorbit şi despre presiunea pe care a resimţit-o încă de la 15 ani.

"Nici că se putea un meci mai dramatic. După primul set, m-am dus la toaletă... şi m-am dus pentru că aveam emoţii. M-am spălat pe mâini, mi-am dat cu apă pe faţă şi mi-am spus: "Haide, trebuie să o luăm de la capăt". Am ajuns să joc acest meci ca oricare altul. Nu am fost mai emoţionată. Ea a jucat un tenis foarte bun şi ştiam că acest meci va fi o bătaie de cap. Aşa că sunt foarte încântată de acest rezultat", a afirmat Coco Gauff.

Întrebată când a început să creadă în titlu, Gauff a răspuns: "Nu până aseară (vineri). M-am gândit la asta, dar m-am forţat să mi-o scot din minte, pentru că asta mi s-a întâmplat la Roland Garros (în 2022). Aşa că mi-am sunat prietenul şi am vorbit până când a fost timpul să mergem la culcare, la ora unu dimineaţa. Când am pierdut primul set, încă aveam sentimentul că sunt în meci şi mi-am spus că a venit momentul să dau totul şi fie ce o fi".

Coco a vorbit şi despre faptul că a fost supusă unei mari presiuni de a câştiga un grand slam încă de la 15 ani: "Nu a fost uşor. A fost un drum lung pentru a ajunge aici. Nu am fost o jucătoare completă şi nu cred că sunt încă. Când aveam 15 ani, toată lumea voia să câştig un Grand Slam. Aveam impresia că eram sub o limită de vârstă pentru a câştiga primul meu Grand Slam şi că, dacă aş fi câştigat după aceea, nu ar fi fost o realizare. Este o nebunie ceea ce am auzit sau citit despre mine, aşa că sunt foarte fericită că am reuşit".

În final, Gauff a adus un omagiu lui Venus şi Serena Williams, afirmând că este o nebunie ca numele ei să fie înscris în palmaresul US Open alături de cel al surorilor Williams. "Ele sunt motivul pentru care am acest trofeu astăzi. Ele mi-au permis să cred în acest vis când eram mică. Nu existau mulţi jucători de culoare în tenisul de top. Mulţumită moştenirii lor, acum sunt mai mulţi. Aşa că este o nebunie şi, în acelaşi timp, este o onoare să am numele meu alături de al lor. Şi uitându-mă la trofeu, îmi dau seama că l-au câştigat de multe ori!".

Sportiva americană Coco Gauff, locul 6 WTA, a câştigat turneul US Open, învingând-o în finală pe belarusa Arina Sabalenka, numărul 2 mondial.

Gauff, în vârstă de 19 ani, s-a impus în finală cu scorul de 2-6, 6-3, 6-2, în două ore şi şase minute.

Coco Gauff a obţinut 3 milioane de dolari, iar Sabalenka 1,5 milioane.

