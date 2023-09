Trei președinți ai SUA au felicitat-o pe Coco Gauff: "Ai electrizat arena Arthur Ashe şi întreaga naţiune"

Joe Biden, preşedintele Statelor Unite, a felicitat-o pe Coco Gauff pentru triumful de la US Open, el afirmând pe reţeaua X (fostul Twitter), că jucătoarea de 19 ani a electrizat arena Arthur Ashe şi a demonstrat că totul este posibil când crezi în visul tău.

"Ai electrizat arena Arthur Ashe şi întreaga naţiune. Este prima victorie din multe altele şi arată că orice este posibil dacă nu renunţi niciodată şi crezi mereu. Ai făcut America atât de mândră", a afirmat Biden, aflat la summitul G20 de la New Delhi.

După victoria de la US Open, Coco a fost felicitată şi de foştii preşedinţi Barack Obama şi Bill Clinton, dar şi de fostul mare baschetbalist Magic Johnson.

"Nu am putea fi mai mândri de tine atât pe teren, cât şi în afara lui - şi ştim că ce e mai bun urmează să vină", a scris Barack Obama. Michelle Obama a trimis, de asemenea, felicitări alături de o fotografie de la întâlnirea lor, în timp ce Bill Clinton a scris că: "Viitorul tenisului american pare luminos."

La 19 ani, Coco Gauff a câştigat primul titlu de grand slam al carierei după ce a trecut de belarusa Arina Sabalenka, scor 2-6, 6-3, 6-2, în două ore şi şase minute.

Coco Gauff a obţinut 3 milioane de dolari, iar Sabalenka 1,5 milioane.

Congrats to U.S. Open Champion @CocoGauff. You electrified Arthur Ashe stadium and the entire nation – the first of more to come and proof that anything is possible if you never give up and always believe.

You’ve made America so proud. https://t.co/N3Pl56wsJM