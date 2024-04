Senzație la WTA Madrid. Tenismena din Top 10 mondial care a câștigat prima dată în carieră cu 6-0, 6-0

Tenismena americană Cori Gauff, locul 3 mondial, a reușit o victorie de senzație în turul secund al turneului WTA 1000 de la Madrid.

În vârstă de 20 de ani, Cori Gauff a bifat o premieră în cariera sa, impunându-se pentru prima dată cu scorul de 6-0, 6-0, împotriva olandezei Arantxa Rus, în 52 de minute.

În faza următoare a competiției din capitala Spaniei, Cori Gauff se va întâlni cu ucraineanca Dayana Yastremska.

Gauff GOES OFF!!

Wheeeew, y'all!

Coco Gauff serves up the first double bagel of her entire career with a 6-0, 6-0 demolition of Arantxa Rus in Madrid.

The win comes just a few days after Gauff's unexpected loss to Marta Kostyuk in Stuttgart... quickly shutting down the latest… pic.twitter.com/J6cqtEp8hb