Fosta campioană de la US Open a izbucnit în plâns în timpul meciului. Ce s-a întâmplat

Autor: Teodor Serban
Vineri, 29 August 2025, ora 12:08
Fosta campioană de la US Open a izbucnit în plâns în timpul meciului. Ce s-a întâmplat
Fosta campioană la US Open Coco Gauff, a treia favorită, şi-a şters lacrimile din timpul meciului, după o serie de erori pe serviciu, şi a învins-o pe croata Donna Vekic cu 7-6 (5) 6-2, calificându-se joi în turul trei al ultimului turneul de Grand Slam al anului, relatează Reuters.

Într-o confruntare dramatică din sesiunea de seară, în care ambele jucătoare au avut dificultăţi în a-şi găsi ritmul în primul set, sub lumina reflectoarelor stadionului Arthur Ashe, Gauff şi-a controlat erorile neforţate la serviciu suficient cât să câştige setul la tiebreak. Campioana din 2023 a plâns în prosopul ei în timpul unei pauze de joc, iar mai târziu şi-a exersat serviciul în timp ce Vekic primea îngrijiri medicale pentru o problemă la braţul drept.

După un total de 16 duble greşeli în primul set, ambele jucătoare şi-au revenit în setul următor, dar Gauff a fost cea care a reuşit să se distanţeze şi să conducă cu 3-1. Americana a profitat de o serie de erori ale lui Vekic pentru a obţine victoria, răzbunându-se astfel pentru înfrângerea suferită în turul trei în faţa croatei la Jocurile Olimpice de la Paris de anul trecut.

„Sunt fericită să mă întorc pe acest teren şi voi îmi aduceţi atâta bucurie”, le-a spus Gauff spectatorilor din ţara sa, înainte de a izbucni din nou în lacrimi. „Fac asta pentru mine, dar o fac şi pentru voi. Indiferent cât de greu este în interior, puteţi să o faceţi.”

Gauff a declarat că s-a simţit mai umană permiţându-şi un moment de vulnerabilitate sub lumina reflectoarelor stadionului Arthur Ashe, lacrimile şi tremurul ei fiind vizibile pentru cei 24.000 de spectatori din tribune şi pentru milioane de telespectatori, înainte de a ajunge în turul trei al US Open.

„Este ceva uman. Fiind sportivi, oamenii tind să ignore această latură a noastră, latura umană”, a declarat ea reporterilor. „Oamenii spun atâtea lucruri, ştii, eşti numărul trei în lume, faci asta sau joci aşa, ar trebui să fii mai bun şi alte lucruri de genul acesta. Când sunt acolo, în acel moment, cedez oarecum presiunilor, dar simt că este normal. Cred că fiecare sportiv profesionist care a fost pe podiumul pe care am fost eu a simţit acea presiune la un moment dat în cariera sa, pe care a arătat-o public, aşa cum am făcut eu, sau în privat.”

