Victorie importantă pentru Coco Gauff la Turneul Campioanelor, în grupa de foc cu Sabalenka

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff (3 WTA) a învins-o marți, în două seturi, 6-3, 6-2, pe italianca Jasmine Paolini (8 WTA), la Turneul Campioanelor de la Riad (Arabia Saudită), competiția de final de sezon din circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), dotată cu premii totale de 15,5 milioane de dolari.

Gauff s-a impus după doar o oră și 20 de minute, niciuna dintre jucătoare nereușind vreun as, americanca făcând și trei duble greșeli.

Atât Gauff cât și Paolini pierduseră în meciurile de debut de la Riad, în Grupa 'Steffi Graf', americanca cedând în fața conaționalei sale Jessica Pegula, italianca înclinându-se în fața belarusei Arina Sabalenka.

Sabalenka este lideră în clasamentul grupei, urmată de Pegula și Gauff, Paolini fiind pe ultimul loc.

Marți seara se mai dispută și partida dintre Sabalenka și Pegula.

Turneul Campioanelor - WTA Finals - reunește cele mai bune opt jucătoare ale sezonului la simplu și cele mai bune opt perechi de dublu din lume.

Ads