Victorie importantă pentru Coco Gauff la Turneul Campioanelor, în grupa de foc cu Sabalenka

Autor: Teodor Serban
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 18:38
79 citiri
Victorie importantă pentru Coco Gauff la Turneul Campioanelor, în grupa de foc cu Sabalenka
Cori Gauff FOTO X Wimbledon

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff (3 WTA) a învins-o marți, în două seturi, 6-3, 6-2, pe italianca Jasmine Paolini (8 WTA), la Turneul Campioanelor de la Riad (Arabia Saudită), competiția de final de sezon din circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), dotată cu premii totale de 15,5 milioane de dolari.

Gauff s-a impus după doar o oră și 20 de minute, niciuna dintre jucătoare nereușind vreun as, americanca făcând și trei duble greșeli.

Atât Gauff cât și Paolini pierduseră în meciurile de debut de la Riad, în Grupa 'Steffi Graf', americanca cedând în fața conaționalei sale Jessica Pegula, italianca înclinându-se în fața belarusei Arina Sabalenka.

Sabalenka este lideră în clasamentul grupei, urmată de Pegula și Gauff, Paolini fiind pe ultimul loc.

Marți seara se mai dispută și partida dintre Sabalenka și Pegula.

Turneul Campioanelor - WTA Finals - reunește cele mai bune opt jucătoare ale sezonului la simplu și cele mai bune opt perechi de dublu din lume.

Meci dramatic între americance, în grupa ”Serena Williams”. Ce se întâmplă la Turneul Campioanelor
Meci dramatic între americance, în grupa ”Serena Williams”. Ce se întâmplă la Turneul Campioanelor
Jucătoarea americană de tenis Amanda Anisimova (4 WTA) a învins-o luni pe conaționala sa Madison Keys (7 WTA) în trei seturi, cu 4-6, 6-3, 6-2, la Turneul Campioanelor de la Riad (Arabia...
Tragere la sorți pentru CM 2027. România, în grupă cu Moldova și Cipru. Sistemul de calificare
Tragere la sorți pentru CM 2027. România, în grupă cu Moldova și Cipru. Sistemul de calificare
Echipa națională de fotbal feminin a României va face parte din Grupa C5 a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2027, alături de selecționatele Ciprului și Republicii Moldova, a...
#Coco Gauff, #Turneul Campioanelor, #victorie, #grupa , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A facut anuntul: s-a logodit cu o femeie cu doi ani mai mica decat vedeta de care fiul sau tocmai s-a despartit!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Louis Munteanu i-a dat un raspuns clar lui Gigi Becali! Verdict imediat: "Ramane sa planga din nou atunci"

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victorie importantă pentru Coco Gauff la Turneul Campioanelor, în grupa de foc cu Sabalenka
  2. Cristi Chivu vrea a patra victorie la rând în Liga Campionilor. Ce spune despre adversarul modest
  3. Tragere la sorți pentru CM 2027. România, în grupă cu Moldova și Cipru. Sistemul de calificare
  4. Veste proastă pentru portarul naționalei României, înaintea duelului cu FC Barcelona
  5. Șumudică, despre Mirel Rădoi: "E urât, poți să generezi un conflict"
  6. Serie A a mai făcut o ”victimă”. Echipa de tradiție care și-a dat afară antrenorul
  7. ”Bătălia sexelor” în tenis. Lidera mondială l-a provocat pe un fost finalist la Wimbledon. Unde are loc meciul
  8. Adi Vasile, după ce a fost dat afară de la CSM București: "Abia mi s-a răcit motorul mașinii în parcare"
  9. Una dintre cele mai frumoase prezentatoare din România, cerută în căsătorie de iubitul fotbalist: ”Am crezut că glumește” VIDEO
  10. „E adevărat că ați fost lucrat la CFR Cluj?”. Cristi Balaj a clarificat totul: „Am întors și celălalt obraz”