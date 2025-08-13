Cod galben de caniculă miercuri și joi. Temperaturile ating 37 de grade. Cum va fi vremea în Capitală HARTĂ

Cod galben de caniculă miercuri și joi FOTO: Pexels

Meteorologii au emis avertizări Cod galben de caniculă, pentru zilele de miercuri şi joi, 13-14 august, valabile în mai multe zone ale ţării, unde temperaturile ajung la 37 de grade.

În Bucureşti va fi cald, dar nu au fost emise avertizări de caniculă.

Potrivit ANM, miercuri, între 12 şi 21, este Cod galben de caniculă în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei.

”Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice”, anunţă meteorologii.

Joi, 14 august, în acelaşi interval orar, este Cod galben în Maramureş, Crişana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei.

”Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice”, arată ANM.

Până spre sfârşitul săptămânii va mai fi caniculă şi disconfort termic ridicat, mai ales în regiunile vestice şi sud-vestice.

Vremea în Capitală

Miercuri, 13 august, până la ora 21.00, vremea se va menţine călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade.

Joi, 14 august, vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 34 de grade.

Meteorologii precizează că nu a fost necesară emiterea unei avertizări pentru Capitală.

