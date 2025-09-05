Cod galben de caniculă în 15 județe. Temperaturile ar putea ajunge până la 36 de grade HĂRȚI

Autor: Maria Popa
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 11:58
Cod galben de caniculă în 15 județe. Temperaturile ar putea ajunge până la 36 de grade HĂRȚI
Cod galben de caniculă FOTO: Pixabay

Meteorologii atenţionează că vineri şi sâmbătă, 5-6 septembrie, temperaturile vor fi extrem de ridicate în vestul şi nordul ţării, pentru un început de septembrie, cu valori maxime cuprinse între 30 şi 36 de grade.

Valul de căldură va aduce şi disconfort termic, în condiţiile în care indicele temperatură-umezeală va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unităţi.

Potrivit Administraţiei Naționale de Meteorologie, vineri, 5 septembrie, între orele 12:00 şi 21:00, valul de căldură se va intensifica în Banat şi Crişana, unde va fi caniculă şi se va menţine în Maramureş, vestul şi nordul Transilvaniei şi în jumătatea nordică a Moldovei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate.

Indicele temperatură-umezeală va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unităţi şi va fi disconfort termic, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana.

Şi sâmbătă, 6 septembrie, în acelaşi interval orar, în Maramureş, Crişana, în nordul Banatului şi în nordul şi vestul Transilvaniei se va menţine valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, cu un indice temperatură-umezeală care va atinge, pe alocuri, pragul critic de 80 de unităţi.

În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade.

Vremea în următoarele patru săptămâni. Ce se anunță la început de octombrie
Vremea în următoarele patru săptămâni. Ce se anunță la început de octombrie
Temperaturile vor fi peste cele obișnuite, atât în luna septembrie, cât și în prima săptămână din octombrie, la nivelul întregii țări, indică prognoza pe patru săptămâni făcută...
Cum va fi vremea în luna septembrie. Valori mai ridicate decât cele specifice perioadei
Cum va fi vremea în luna septembrie. Valori mai ridicate decât cele specifice perioadei
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei în luna septembrie. Săptămâna 1 - 8 septembrie Temperaturile...
#cod galben canicula, #prognoza meteo septembrie, #meteo Romania temperaturi, #canicula , #cod galben
