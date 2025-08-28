Alertă de caniculă la final de vară. Județele în care temperaturile urcă la 37 de grade HARTĂ

Autor: Ema Petrescu
Joi, 28 August 2025, ora 10:30
Alertă de caniculă la final de vară. Județele în care temperaturile urcă la 37 de grade HARTĂ
Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod galben de caniculă pentru trei județe.

Atenționarea meteo va fi în vigoare vineri, 29 august, între orele 12:00 și 21:00.

În județele Timiș, Arad și Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade.

Prognoza meteo pentru patru săptămâni

Sfârșitul lunii august va fi caracterizat de temperaturi ușor mai coborâte decât cele obișnuite în extremitatea de sud și de est a țării, precum și în centru, însă în luna septembrie se vor înregistra temperaturi peste cele obișnuite în primele trei săptămâni, conform prognozei anunțate marți, 26 august, de meteorologi.

Săptămâna 25.08.2025 – 01.09.2025

Valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte, local, în extremitatea de sud și de est a țării, precum și în centru.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

