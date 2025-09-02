Codul galben de caniculă se extinde. Valea Prahovei, printre zonele afectate. Maxime de până la 37 de grade în sudul Munteniei

Meteorologii au emis o avertizare de cod galben pentru caniculă și pentru miercuri, 3 septembrie, după cea care vizează vremea de marți, între orele 12 - 21. Timișoara și Caraș-Severin ies de sub codul galben de caniculă, însă miercuri căldura se va extinde către nord, inclusiv în Valea Prahovei.

Codul galben de caniculă de marți, 2 septembrie, anunțat de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), este valabil între orele 12 și 21, iar zonele afectate includ Banat, sudul Olteniei și al Moldovei, sudul, centrul și estul Munteniei și Dobrogea continentală.

Chiar dacă temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități, ducând la disconfort termic, spun meteorologii.

Cod galben de caniculă miercuri, 3 septembrie

Valabil în același interval orar 12 – 21, codul galben de caniculă vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic.

Zonele afectate sunt Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea continentală.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, izolat mai ridicate în sudul Munteniei, spre 36... 37 de grade.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități, mai spun meteorologii.

