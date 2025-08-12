Cod galben de caniculă marți, 12 august. ANM anunță „temperaturi deosebit de ridicate” în mai multe regiuni

Autor: Alexandru Negrici
Marti, 12 August 2025, ora 10:31
79 citiri
Cod galben de caniculă marți, 12 august. ANM anunță „temperaturi deosebit de ridicate" în mai multe regiuni
Caniculă FOTO Pixabay

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă, valabilă, miercuri, în intervalul 12.00 – 21.00, în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei.

ANM a emis, marți, o avertizare cod galben de caniculă pentru ziua de miercuri, în intervalul 12.00 – 21.00.

”Miercuri (13 august) în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități”, anunță meteorologii.

Potrivit acestora, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade.

