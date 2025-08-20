Alertă de caniculă în România. Zonele în care temperaturile vor urca până la 37 de grade HARTĂ

Autor: Ema Petrescu
Miercuri, 20 August 2025, ora 10:12
1133 citiri
Alertă de caniculă în România. Zonele în care temperaturile vor urca până la 37 de grade HARTĂ
Caniculă FOTO Pixabay

Administrația Națională de Metrologie a emis o atenționare Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat valabilă joi, 21 august, între orele 12:00 și 21:00.

Potrivit meteorologilor, în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

FOTO anm.meteoromania.ro

ANM mai transmite că, în noaptea de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri, mai ales în jumătatea nordică a țării, vor fi manifestări de instabilitate atmosferică.

Vineri (22 august) va fi caniculă și disconfort termic ridicat în sudul și sud-estul teritoriului.

