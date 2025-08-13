Cod galben de caniculă în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile vor atinge 36 de grade Celsius HARTĂ

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de caniculă, valabilă miercuri, 13 august, în intervalul 12.00 – 21.00, în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei.

ANM a emis o avertizare Cod galben de caniculă pentru ziua de miercuri, în intervalul 12.00 – 21.00.

”Miercuri (13 august) în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități”, anunță meteorologii.

Potrivit acestora, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade.

Tot ANM mai anunță că temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice și sud-estice, iar în rest se vor situa peste cele normale, mai ales în vestul teritoriului.

De asemenea, regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

