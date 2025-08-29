Caniculă la final de vară în România. Capitala și nouă județe, sub Cod galben HARTĂ

Autor: Ema Petrescu
Vineri, 29 August 2025, ora 10:25
129 citiri
Caniculă la final de vară în România. Capitala și nouă județe, sub Cod galben HARTĂ
În unele zone, temperaturile urcă la 37 de grade FOTO Pixabay

Meteorologii au prelungit vineri, 29 august, alertele de caniculă. Astfel, sunt în vigoare două Coduri galbene de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic care vizează Capitala și nouă județe

Un Cod galben este în vigoare pentru trei județe vineri, de la 12:00 până la 21:00.

În judeţele Timiş, Arad şi Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 şi 37 de grade.

FOTO anm.meteoromania.ro

Al doilea Cod galben a fost emis pentru sâmbătă, 30 august, între orele 12:00 și 21:00.

În judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ilfov şi municipiul Bucureşti, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 34-36 de grade.

FOTO anm.meteoromania.ro

