Alertele meteo au fost prelungite. Județele aflate sub Cod galben de caniculă: temperaturile vor urca la 38 de grade HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat joi, 21 august, atenționările Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat.

Un Cod galben de caniculă este în vigoare joi, între orele 12:00 și 21:00.

În Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

În a doua parte a nopții de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri în majoritatea regiunilor vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică.

FOTO anm.meteoromania.ro

Un alt Cod galben de caniculă va fi în vigoare vineri, 22 august, între 12:00 și 21:00.

În sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade.

FOTO anm.meteoromania.ro

