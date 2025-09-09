Cod galben de inundații pe râuri din 11 județe. Recomandările hidrologilor pentru populație HARTĂ

Autor: Maria Popa
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 12:14
379 citiri
Cod galben de inundații pe râuri din 11 județe. Recomandările hidrologilor pentru populație HARTĂ
Cod galben de inundații pe râuri Foto: Facebook/INHGA

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A) a emis, marți, 9 septembrie, un Cod galben de inundații, valabil de la ora 12.00 la ora 24.00, pe râuri din 11 județe ale țării.

Conform hidrologilor, în acest interval sunt posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Specialiștii recomandă populației să manifeste prudență, să evite deplasările în zonele cu risc de inundații, să nu traverseze cursurile de apă prin vaduri sau peste poduri improvizate și să își protejeze bunurile din gospodării.

„Astfel, vor fi afectate râuri din județele: Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Sălaj, Harghita, Mureș, Suceava, Neamț și Bacău, unde sunt posibile depășiri ale cotelor de atenție”, anunță INHGA pe Facebook.

Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanți, torenți și pârâie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri, precizează hidrologii.

Recomandări pentru populație

„În acest context, specialiștii recomandă populației să manifeste prudență, să evite deplasările în zonele cu risc de inundații, să nu traverseze cursurile de apă prin vaduri sau peste poduri improvizate și să își protejeze bunurile din gospodării.

De asemenea, este recomandată respectarea instrucțiunilor autorităților locale și urmărirea permanentă a comunicatelor oficiale”, adaugă INHGA.

Cod galben de inundații pe râuri din nordul şi nord-vestul ţării. Județele afectate HARTĂ
Cod galben de inundații pe râuri din nordul şi nord-vestul ţării. Județele afectate HARTĂ
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni, 8 septembrie, o atenționare Cod galben de inundații pe anumite sectoare de râuri din județele Maramureș,...
AUR a depus patru contestații la CCR împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan: „O fraudă constituţională şi o sfidare a principiului bunei-credinţe”
AUR a depus patru contestații la CCR împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan: „O fraudă constituţională şi o sfidare a principiului bunei-credinţe”
AUR a depus patru sesizări de neconstituționalitate la Curtea Constituțională împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, acuzând că „prin...
#cod galben inundatii rauri, #INHGA avertizare inundatii, #inundatii rauri zone, #recomandari populatie , #inundatii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Total neasteptat! Ce bea in fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune ca arata de 30
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka, epic fail IN DIRECT: "E cea mai mare gafa din viata mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O profesoară și copilul său au fost găsiți spânzurați în apartament. Femeia era despărțită de soț, cu care se judeca pentru custodia copilului
  2. Parlamentul European va cere Rusiei să retragă trupele din Transnistria. Președinta Maia Sandu va susține un discurs în fața parlamentarilor europeni
  3. Cod galben de inundații pe râuri din 11 județe. Recomandările hidrologilor pentru populație HARTĂ
  4. Urs dus la spital după ce a mâncat prea multe fructe. Animalul a devenit vedetă pe internet VIDEO
  5. Viktor Orbán susține că SUA au acceptat victoria Rusiei în război. Premierul maghiar vorbește despre o împărțire teritorială a Ucrainei
  6. Vladimir Putin l-a decorat pe generalul care a fost strategul invaziei în Ucraina. Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare împotriva acestuia pentru crime de război
  7. Un copil de zece ani din Sibiu a fost legat cu lanțul de masă de tatăl lui, care a motivat că trebuia să meargă la cumpărături. Polițiștii l-au reținut pe părinte
  8. Cel puțin 10 morți și peste 60 de răniți după ce un autobuz supraetajat a fost lovit de un tren. Unde a avut loc tragedia FOTO/VIDEO
  9. Alexandru Bălan, spionul rus care a divulgat secrete de stat ale României către KGB-ul din Belarus, via Budapesta, audiat astăzi de DIICOT
  10. Percheziții ample în Ploiești după mai multe spargeri într-un centru comercial. Cum operau hoții din mall