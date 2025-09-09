Cod galben de inundații pe râuri din 11 județe. Recomandările hidrologilor pentru populație HARTĂ

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A) a emis, marți, 9 septembrie, un Cod galben de inundații, valabil de la ora 12.00 la ora 24.00, pe râuri din 11 județe ale țării.

Conform hidrologilor, în acest interval sunt posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Specialiștii recomandă populației să manifeste prudență, să evite deplasările în zonele cu risc de inundații, să nu traverseze cursurile de apă prin vaduri sau peste poduri improvizate și să își protejeze bunurile din gospodării.

„Astfel, vor fi afectate râuri din județele: Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Sălaj, Harghita, Mureș, Suceava, Neamț și Bacău, unde sunt posibile depășiri ale cotelor de atenție”, anunță INHGA pe Facebook.

Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanți, torenți și pârâie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri, precizează hidrologii.

Recomandări pentru populație

„În acest context, specialiștii recomandă populației să manifeste prudență, să evite deplasările în zonele cu risc de inundații, să nu traverseze cursurile de apă prin vaduri sau peste poduri improvizate și să își protejeze bunurile din gospodării.

De asemenea, este recomandată respectarea instrucțiunilor autorităților locale și urmărirea permanentă a comunicatelor oficiale”, adaugă INHGA.

