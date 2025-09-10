Cod galben de inundații pe râuri din 9 județe. Zonele afectate HARTĂ

Autor: Maria Popa
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 15:39
Cod galben de inundații pe râuri din 9 județe. Zonele afectate HARTĂ
Cod galben de inundații pe râuri Foto: Facebook/INHGA

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a instituit Cod galben de inundații, valabil joi, 11 septembrie, între orele 6:00 - 16:00, pentru râuri din nordul și nord-vestul țării, în contextul situației hidrometeorologice actuale și a prognozei meteo pentru următoarele 24 de ore.

Hidrologii avertizează că sunt posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Potrivit hidrologilor, pe fondul precipitațiilor prognozate și al propagării acestora, joi, între orele 6:00 - 16:00, se vor înregistra scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri ale debitelor și nivelurilor, putând fi depășite cotele de atenție.

În intervalul menționat vor fi afectate anumite sectoare de râuri din județele: Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Sălaj, Hunedoara, Arad și Alba, precizează INHGA.

Sfaturi pentru populație

Specialiștii sfătuiesc populația să respecte cu strictețe recomandările autorităților, să evite deplasările în zonele expuse inundațiilor, să nu traverseze cursuri de apă sau poduri improvizate și să se asigure că bunurile din gospodării sunt protejate.

